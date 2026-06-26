Sorpresa en la alineación de España para el partido contra Uruguay

Los seleccionadores Luis de la Fuente (España) y Marcelo Bielsa (Uruguay) han anunciado las alineaciones titulares para su próximo partido en el Mundial 2026.

De la Fuente hace dos cambios: Marcos Llorente entra como lateral derecho por Pedro Porro y Mikel Merino sustituye a Dani Olmo en la mediapunta.

La ausencia de Olmo sorprende, pues se espera un bloque defensivo de Uruguay, aunque el técnico quiere que Merino recupere su nivel.

La alineación de España fue la siguiente:

Portero: Unai Simón

Defensa: Yurente, Kobarsí, Laporte, Cocorela

Centrocampistas: Rodri, Pedri, Mikel Merino

Delanteros: Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal

Marcelo Bielsa hizo un solo cambio respecto al once que enfrentó a Cabo Verde: Darwin Núñez entró en ataque por Fede Vinas.

La alineación de Uruguay fue la siguiente:

Portero: Muslera

Defensa: Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria

Centrocampistas: Valverde, Ogarti, Bentancur

Delanteros: Canobbio, Darwin Núñez y Maxi Araújo.