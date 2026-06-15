Sorpresa: el Real Madrid llena las arcas del Barcelona

El Real Madrid pagará al Barcelona hasta 1,35 millones de euros.

El motivo es el fichaje del lateral Marc Cucurella, canterano de La Masía, con quien el Real Madrid ha firmado un contrato hasta 2032.

Según Mundo Deportivo, el defensa pasó seis años en la cantera azulgrana, por lo que el Barça percibirá parte del traspaso.

Según el mecanismo de solidaridad de la FIFA, el 5 % del traspaso se reparte entre los clubes que formaron al jugador entre los 12 y los 23 años.

Por cada año entre los 12 y los 15 años se abona un 0,25 % del traspaso, y entre los 16 y los 23 años un 0,5 % anual.

Así, el Barcelona recibirá 1,35 millones de euros por el traspaso de Cucurella al Real Madrid.

Esto supone el 2,5 % de los 55 millones del traspaso.

Si se cumplen las variables y bonificaciones del contrato, ese ingreso podría aumentar.