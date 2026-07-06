¡Sorpresa: el Real Madrid ficha a un entrenador catalán!

El Real Madrid ha anunciado este lunes el fichaje de Pedro Martínez como nuevo entrenador de baloncesto, en sustitución del destituido Sergio Scariolo tras una temporada sin títulos.

El técnico catalán, nacido en Barcelona en 1961, firmó un contrato de tres años, hasta 2028-2029, tras pagar el club blanco una cláusula de 1,2 millones de euros al Valencia Basket.

El cese de Scariolo llegó tras una temporada en la que el equipo blanco perdió la final de la Euroliga ante Olympiacos, la Copa del Rey ante Baskonia y la Supercopa de España ante Valencia, y en cuartos de final de la Liga ante Tenerife, quedando sin títulos por primera vez desde 2011.

Martínez, uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto español, cuenta con 35 años de experiencia desde su debut con el Joventut en 1989-1990 y ha dirigido diez clubes, entre ellos Estudiantes, Baskonia, Gran Canaria y Manresa.

En las dos últimas temporadas con Valencia Basket alcanzó el segundo puesto de la Euroliga (25–13) y clasificó al equipo por primera vez para la Final Four. tras remontar un 0-2 en cuartos de final y ganar 3-2 al Panathinaikos.

En su primera entrevista en el canal del Real Madrid, afirmó: «Es un gran honor para mí formar parte del Real Madrid. Cualquier entrenador del mundo desearía estar en un club como este, con sus altos estándares y su capacidad para competir en todas las competiciones».

Y añadió: «Conozco la historia de este club de gran tradición y daré lo mejor de mí para estar a la altura de quienes me precedieron».

Sobre su estilo, afirma: «Me gusta la defensa activa y el juego de pases; quiero un equipo con ritmo, sin miedo y donde todos se sientan importantes».

Añadió que la clave es «una mezcla equilibrada de jugadores jóvenes y experimentados», pues los veteranos aportan liderazgo y los jóvenes, energía y ambición.

Su fichaje sorprendió, pues acababa de ganar la Liga con el Valencia, pero la oportunidad de dirigir a un gigante de la Euroliga inclinó la balanza.

El equipo blanco quiere dejar atrás una temporada desastrosa y poner en marcha un proyecto integral que incluye la dirección —con la salida de Sergio Rodríguez y Martínez Pucs y el regreso de Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros— y el cuerpo técnico, con el nombramiento de Martínez, para recuperar el dominio europeo.