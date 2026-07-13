Varios medios aseguran que el marroquí Yassine Bono podría dejar el Al-Hilal saudí, según la directiva del «líder de Asia».

Bono llegó en verano de 2023 procedente del Sevilla y ayudó a ganar cinco títulos nacionales, además de brillar en la Copa Mundial de Clubes.

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No obstante, el periodista Mohamed Al-Bakiri, cercano al club, asegura que la directiva estudia venderlo para obtener el máximo beneficio económico, dado el interés de varios grandes equipos.

Según el periodista, clubes ingleses, españoles y turcos siguen al guardameta, lo que ha llevado a la directiva a valorar su traspaso y a confiar en el portero internacional saudí Mohamed Al-Owais para la próxima temporada.

El club ya acordó con Al-Owais anunciar su fichaje en los próximos días, tras su buena actuación con Arabia Saudí en el Mundial 2026.