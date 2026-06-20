El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, ya define su once para el domingo ante España, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras empatar con Uruguay en la primera jornada, Arabia Saudí aspira a mantener su buena racha y acercarse a la siguiente ronda.

Según la prensa, Donis mantendrá la misma alineación que ante Uruguay, pues quedó satisfecho con el rendimiento y la disciplina del equipo.

En los últimos entrenamientos probó a Nasser Al-Dossari en el centro del campo junto a Abdullah Al-Khaibari y Mohammed Kano, lo que sugiere un pequeño ajuste para equilibrar el mediocampo ante la potencia ofensiva española.

La idea es aumentar la densidad en la medular y frenar el dominio español del balón.

Se espera, como mucho, uno o dos cambios en el once para mantener la cohesión vista ante Uruguay.

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El técnico griego apuesta por la estabilidad, consciente de que ante Uruguay el equipo mostró una de sus mejores versiones defensivas en años.

Donis anunciará la alineación definitiva en la reunión técnica previa al encuentro, antes de que la delegación viaje al estadio Mercedes-Benz, donde los Verdes disputarán uno de sus partidos más importantes en el Mundial.

Alineación prevista de Arabia Saudí frente a España

Portero: Mohamed Al-Owais.

Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti y Nawaf Bushal.

Centrocampistas: Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari y Mohamed Kano.

Delanteros: Mohamed Abu Al-Shamat, Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari.