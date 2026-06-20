El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, ya define su once para el domingo ante España, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras empatar ante Uruguay y sumar un punto valioso, Arabia Saudí aspira a mantener la racha y acercarse a la siguiente ronda.

Según la prensa, Donis mantendrá la misma alineación que enfrentó a Uruguay, pues quedó satisfecho con el rendimiento y la disciplina tácticos exhibidos.

En los últimos entrenamientos probó a Nasser Al-Dossari en el centro del campo junto a Abdullah Al-Khaibari y Mohammed Kano, lo que sugiere un pequeño ajuste para equilibrar el mediocampo ante la potencia ofensiva española.

La idea es aumentar la densidad en la medular y frenar el dominio español del balón.

Se espera, como máximo, un par de modificaciones para preservar la cohesión exhibida ante Uruguay.

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El técnico griego apuesta por la estabilidad, consciente de que ante Uruguay el equipo mostró una de sus mejores versiones defensivas en años.

Donis anunciará la alineación definitiva en la reunión técnica previa al encuentro, antes de que la delegación viaje al estadio Mercedes-Benz, donde los Verdes disputarán uno de sus partidos más importantes en el Mundial.

Alineación prevista de Arabia Saudí frente a España

Portero: Mohamed Al-Owais.

Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti y Nawaf Bushal.

Centrocampistas: Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari y Mohamed Kano.

Delanteros: Mohamed Abu Al-Shamat, Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dosari.