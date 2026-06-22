Lionel Messi lideró la victoria de Argentina 2-0 ante Austria este lunes en la segunda jornada del Mundial 2026.

Messi anotó los dos tantos que valieron el pase a los dieciseisavos de final.

Con el primero superó el récord de Miroslav Klose (16 goles) y, con el segundo, ya suma 18.

Sin embargo, una leyenda del Manchester United se mostró muy enfadada por la validación del primer gol de Messi, que le otorgó el trono histórico, y afirmó que el árbitro egipcio Amin Omar debería haberlo anulado.

El exguardameta del Manchester United, Peter Schmeichel, afirmó que el tanto no debió concederse y subrayó que el árbitro Amin Omar ignoró una falta previa de Alexis Mac Allister sobre Xaver Schlager.

En declaraciones a «Fox Sports» durante el descanso, el exguardameta de 62 años afirmó: «No creo que ese gol debiera haberse concedido; es un tiro libre, McAllister derribó al jugador. Debería haber sido un tiro libre».

Y añadió: «El árbitro asistente de vídeo (VAR) debería haber revisado la jugada... Es un error claro y evidente por parte del árbitro».

«Por eso me siento un poco frustrado», añadió el danés.

The Sun recogió reacciones que apoyan a Schmeichel. Un comentarista afirmó: «La FIFA es corrupta. ¿Por qué no hay ni un vídeo de la falta del jugador austriaco que originó el gol de Messi? No hay nada del VAR. Es un fraude».

Otro añadió: «¿De verdad la FIFA favorece a Argentina? Fue una falta clara contra un austriaco antes del gol. En el último partido, Messi también hizo una falta grave que merecía expulsión. ¿Qué está pasando?».

Otro preguntó: «¿Hubo falta clara de Argentina antes del gol de Messi?».

Otro resumió: «Falta clara. La situación es repugnante».