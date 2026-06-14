Australia debutó en el Mundial 2026 con una victoria sorpresiva sobre Turquía (2-0) en el Grupo D.

Los “Canguros” sumaron sus tres primeros puntos y se meten de lleno en la lucha por la clasificación, mientras que Turquía, de regreso tras años ausente, sufrió un duro golpe en su debut.

Así, Australia es segunda del grupo, por detrás de Estados Unidos, mientras que Turquía queda tercera sin puntos.

A pesar del dominio turco en la primera parte, la eficacia fue australiana.

Arda Güler avisó pronto tras una gran combinación con el capitán Orkun Kokcu y falló varias ocasiones claras, gracias a las intervenciones del joven portero Patrick Beech.

Contra el curso del juego, Australia abrió el marcador en el 29’: Paul Okon-Engstler lanzó un pase largo, Nestori Iranconda controló, regateó a los centrales y definió raso, convirtiéndose en el australiano más joven en anotar en un Mundial.



En la segunda parte Montella metió a Kenan Yildiz buscando el empate, Turquía siguió presionando y Beach detuvo varios disparos.

Cuando Turquía buscaba el empate, Australia sentenció en el 75’: Conor Mitcalf se adentró y lanzó un potente disparo desde fuera del área que entró por la esquina inferior, marcando el segundo.

Beech acabó con ocho paradas, incluida una a Kerem Aktürkoglu, y dio a Australia una victoria merecida.

Con este triunfo, Australia afronta con moral el duelo ante Estados Unidos, mientras que Turquía debe reaccionar rápido frente a Paraguay en la segunda jornada.



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