¿Sorprenderá a Inglaterra? Scaloni estudia un cambio táctico

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, prepara cambios tácticos para la semifinal del miércoles ante Inglaterra, con el objetivo de alcanzar la final y optar al cuarto título mundial.

Según Sport Bible, que cita al diario argentino «Olé», el técnico ha probado dos sistemas y podría modificar estilo y once inicial tras las dificultades mostradas en eliminatorias pese a seguir avanzando.

Argentina llegó a semifinales tras vencer a Cabo Verde y a Suiza en la prórroga, y también necesitó una remontada tardía ante Egipto en octavos de final, cuando marcó tres goles en 13 minutos.

El equipo ha dependido en gran medida de la genialidad de su capitán, Lionel Messi, quien, a sus 39 años, juega su sexto Mundial y lidera la tabla de goleadores con ocho tantos, posiblemente en su última participación.

Enzo Fernández y Julián Álvarez también fueron clave, pero el juego colectivo no convenció, por lo que el cuerpo técnico busca cambios antes de enfrentar a Inglaterra.

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La media de edad del plantel es de 29 años, y la falta de profundidad en las bandas ha llevado a Scaloni a confiar en un cuarteto de centrocampistas —Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes—, concediendo a Messi total libertad en el tercio ofensivo.

A pesar de haber caminado casi el 47 % de la distancia total del equipo, Messi sigue como máximo goleador del torneo.

Los informes indican que Scaloni podría alinear a Giuliano Simeone o a Thiago Almada en el once inicial en lugar de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, buscando variantes ofensivas. mientras que Nico Baz, Nico González y Valentín Barco siguen entre las opciones.

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