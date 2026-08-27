Solicitan la quiebra de Jamie Carragher (48)

La agencia tributaria británica (HMRC) ha presentado una solicitud de quiebra contra Jamie Carragher por una deuda fiscal pendiente, según informa, entre otros medios, The Athletic. El exdefensa del Liverpool, de 48 años, compareció este miércoles ante el juez después de que HMRC iniciara el caso.

En Inglaterra, una solicitud de quiebra se utiliza para cobrar cantidades pendientes a través de los tribunales. Según HMRC, este tipo de procedimiento solo se pone en marcha cuando otras posibilidades para resolver una deuda fiscal no han dado resultado.

La agencia tributaria no quiere entrar en detalles sobre la situación personal de Carragher debido a las normas vigentes sobre privacidad y confidencialidad. No obstante, HMRC sí ofrece a The Athletic una explicación general sobre la forma de proceder en este tipo de casos.

“Aplicamos un enfoque de apoyo con los contribuyentes que tienen deudas fiscales y hacemos todo lo posible para ayudar a salir de ellas a las personas que se ponen en contacto con nosotros, por ejemplo ofreciendo planes de pago”, señaló un portavoz. “Solo solicitamos la quiebra como último recurso”.

Fuentes conocedoras de la situación esperan, según The Athletic, que el asunto se resuelva rápidamente. Por ello, no creen que finalmente vaya a producirse realmente una declaración de quiebra de Carragher.

Carragher desarrolló toda su carrera profesional en el Liverpool y jugó diecisiete años en el primer equipo del gigante inglés. El exdefensa disputó 737 partidos oficiales con los Reds y, además, vistió en 38 ocasiones la camiseta de la selección inglesa.

Con el Liverpool, Carragher ganó, entre otros títulos, la Liga de Campeones en 2005 y la Copa de la UEFA en 2001. También conquistó varios trofeos más a lo largo de su dilatada carrera, antes de poner fin a su etapa como futbolista en 2013.

Desde su retirada, Carragher se ha consolidado como uno de los analistas más conocidos del fútbol inglés. Trabaja para Sky Sports y la cadena estadounidense CBS y, además, participa habitualmente en Stick to Football, el pódcast de la productora de Gary Neville, The Overlap.