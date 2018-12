Solari, ‘obligado’ a ganar el Mundial de Clubes

El título en Abu Dhabi es prioritario. La carrera de Lopetegui en el Real Madrid se empezó a torcer en la Supercopa de Europa.

El Real Madrid debuta este miércoles en el Mundial de Clubes 2018 ante Kashima. Justo el mismo rival que en diciembre de 2016 le ‘permitió’ imprimir la escarapela de campeón del mundo que lleva en el pecho, y que luce ininterrumpidamente desde hace más de 700 días ya. Ganador en 2016 en Yokohama, y también en Abu Dhabi en 2017 ante Gremio, la diferencia con respecto a la presente edición es que nunca antes los blancos llegaban tan exigidos como lo hace ahora el equipo liderado por Santiago Solari.

No obstante, la destitución de Julen Lopetegui tras caer en el Clásico del Camp Nou encendió en octubre las alarmas en la Casa Blanca, y pese a las nueve victorias en once partidos que acumula el técnico argentino desde entonces, la tensión parece no haber rebajado de un código naranja. Nada que ver con las anteriores tres ediciones con Zidane en el banquillo. El Real Madrid vence, pero no convence. Lo que ha terminado por clasificar el presente Mundial de Clubes como totalmente prioritario en el club merengue, según pudo saber Goal. La victoria es imperativa para poder tener unas vacaciones navideñas en paz.

Es más, nadie olvida que el camino de Julen Lopetegui se empezó a torcer precisamente en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid. Era la primera final internacional que los blancos perdían desde que hicieran lo propio ante Boja Juniors en la Copa Intercontinental allá por el año 2000. Tener el ‘honor’ de romper esa racha de casi dos décadas no fue ni mucho menos la mejor carta de presentación posible para el técnico vasco. Solari se lo ha aprendido como un mantra: a Abu Dhabi no se va por Tallin. En la planta noble del Bernabéu también lo tienen grabado a fuego.

Pese al tradicional desdén en Europa con esta ‘supercopa de invierno’, el cariz de este Mundialito de Clubes supera con creces el de cualquiera de los últimos que hubiera disputado el Real Madrid. Nadie ha ganado más títulos que ellos hasta el momento. Nadie se juega tampoco más que ellos a día de hoy.