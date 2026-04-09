Slott justifica la exclusión de Salah ante el París: «Queríamos seguir con vida»

El técnico del Liverpool, Arne Slot, justificó la ausencia de Mohamed Salah en el partido de ayer contra el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

El egipcio se quedó en el banquillo todo el partido, que el Liverpool perdió 2-0 en el Parque de los Príncipes.

La vuelta será el martes en Anfield; el ganador se medirá al vencedor del Bayern-Real Madrid.

Slot explicó: «Queríamos mantenernos con vida» en la ida.

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Y añadió, según recoge el diario «Liverpool Echo»: «La idea de mantener el resultado (2-0) hasta la próxima semana en Anfield prevaleció sobre la necesidad de volver a meternos en el partido, ya que el equipo de Luis Enrique dominó el juego».

Y añadió: «En los últimos minutos solo pensábamos en sobrevivir, no en marcar».

“Nadie lo sabe; la temporada pasada, contra el París, marcamos a cinco minutos del final con Harvey Elliott tras la asistencia de Mo”.

Defendimos unos 20 o 25 minutos en nuestro área, y preferí guardar la energía de Salah para las próximas semanas».

Y añadió: «Pensamos que podríamos rendir mejor presionándolos y forzando errores, pero pasamos la mayor parte del partido defendiéndonos».

Y añadió: «Buscamos limitar su potencial, pero es muy difícil ante este equipo».

Sobre su decisión de usar cinco defensas por primera vez contra el Liverpool, Slot resumió: «Tienen velocidad en todas las zonas del campo, una velocidad increíble».

Y añadió: «Ashraf Hakimi y Nuno Mendes son una amenaza por sí solos, así que alineamos a Jeremy Frimpong y Milos Kerkez como laterales ofensivos. Esa fue la lógica».

Concluyó: «Así podríamos presionarles con fuerza y agresividad; Milos y Jeremy suelen ser más efectivos que los extremos puros».

Cabe recordar que la Liga de Campeones es la única competición que le queda al Liverpool, tras quedar fuera de la lucha por el título de la Premier League, perder la Copa de la Liga y quedar eliminado de la Copa de la FA en cuartos de final.



