Sin Junior... ¡pero con Messi!

El rosarino regresa al once titular del Barcelona el mismo día que Valverde tiene que reconstruir la defensa al perder a su lateral zurdo suplente.

ANÁLISIS

Leo Messi está de vuelta. El rosarino regresa al once titular del coincidiendo con la visita del Inter en la segunda jornada de la y después de haberse perdido apenas la visita a . Al final, la elongación en el aductor izquierdo no le ha tenido tanto tiempo en el dique seco y, recuperado plenamente según reza el comunicado que el Barcelona emitió el martes a última hora tras completar el entrenamiento sin notar molestia alguna, regresa también al once azulgrana.

Es una buena muestra de que el equipo sigue tomándose la Champions League como el gran objetivo de la temporada. Con el empate en Dortmund el margen de error de los hombres de Ernesto Valverde se reduce y Messi permite al entrenador construir su teórico once de gala con permiso del lateral izquierdo, donde el 'txingurri' ha perdido a Junior Firpo por culpa de unas molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha.

De esta forma será Nélson Semedo quien ocupe el carril izquierdo para dar paso a Sergi Roberto por la derecha en una zaga cuyo eje estará ocupado por la pareja titular, Gerard Piqué y Clément Lenglet. En la media, Sergio Busquets, Arthur Melo y Frenkie De Jong jugarán su tercer partido juntos de salida, confirmándose como los tres titulares, mientras que en ataque Luis Suárez y Antoine Griezmann acompañarán a Messi. Ousmane Dembélé, por su parte, se queda en el banquillo.