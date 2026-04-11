Sin decir nada... Laporta se burla de la derrota del Real Madrid

Enric Masip, asesor de Juan Laporta, publicó una foto en su Instagram junto al presidente electo del Barcelona tras el partido del Real Madrid contra el Girona, ayer viernes en la jornada 31 de La Liga.

El Barcelona puede ampliar a 9 puntos su ventaja sobre el Real Madrid si vence hoy al Espanyol.

En la imagen ambos sonríen: Masip señala con el pulgar y Laporta levanta el puño tras el empate del Real Madrid ante el Girona.





Masip acompañó la foto con el mensaje: «¡Sin palabras, amigos!», emojis de fuerza y alegría, y dos corazones blaugrana.

Según Sport, Laporta no ocultó su alegría por el tropiezo del eterno rival; la foto se viralizó y dividió a las aficiones.



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