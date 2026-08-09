El Al-Ahli afronta su nueva temporada con un rostro diferente, con un nuevo entrenador y seis fichajes cerrados por el club hasta el momento, sin que sus movimientos parezcan orientados a reconstruir el equipo desde cero.

Según el diario saudí «Asharq Al-Awsat», la convicción que tiene el neerlandés Marino Pušić, el nuevo director técnico, se basa en que el grupo cuya dirección ha asumido posee ya una base técnica y una personalidad competitiva sobre las que se puede construir, mientras que los movimientos en el mercado de fichajes llegaron para añadir nuevas opciones a un equipo que conoce el camino de la competición y no necesita cambiar por completo su identidad.

Fuentes bien informadas revelaron a «Asharq Al-Awsat» que las primeras impresiones de Pušić sobre el Al-Ahli fueron positivas, tanto por la calidad de los elementos que hay en su plantilla como por la personalidad que mostró el equipo en los grandes duelos amistosos durante el último periodo, además del estado de compenetración que percibe dentro del grupo.

El entrenador neerlandés no afronta su nueva experiencia sin un conocimiento previo del equipo, pues siguió al Al-Ahli en más de una ocasión, y en especial durante su participación en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, que terminó con su coronación con el título, lo que le permitió formarse una imagen previa de las capacidades de los jugadores y de la manera en que afrontan los partidos y las distintas presiones.

Según las fuentes, una de las características más destacadas en las que se detuvo Pušić fue la capacidad del Al-Ahli para mantenerse en los partidos y no rendirse cuando las circunstancias se complican, un rasgo que el entrenador considera una base importante para cualquier equipo que aspire a competir por los títulos.

Algunos de los duelos que el Al-Ahli disputó en inferioridad numérica llamaron la atención del entrenador neerlandés, después de ver al equipo seguir luchando pese a las expulsiones, y prolongar algunos partidos hasta la prórroga sin renunciar a sus opciones de lograr la victoria.

Para Pušić, este tipo de situaciones no tienen que ver únicamente con el aspecto técnico, sino que revelan la personalidad del grupo y su capacidad para resistir las circunstancias difíciles.

El entrenador considera que poseer esta mentalidad le brinda un punto de partida importante, en lugar de necesitar crear una nueva personalidad para el equipo al comienzo de su tarea.

Las fuentes señalan que el entrenador también se detuvo ante la capacidad del Al-Ahli durante el último periodo para salir de más de un aprieto y volver de nuevo, un rasgo que reforzó su convicción de que el equipo posee una base competitiva que necesita ser desarrollada y preservada.

Un mercato destacado

La llegada de Pušić coincidió con movimientos del Al-Ahli en el mercado de fichajes, ya que el club ha cerrado hasta el momento seis operaciones de cara a la nueva temporada, con la incorporación de Spertsyan, Mishal Al-Mutairi, Abu Bakr Sidi, Abdullah Radif, Nayef Masaoud y Trincão.

Los movimientos hasta ahora reflejan una tendencia a reforzar el grupo existente más que a realizar un cambio amplio en la estructura del equipo, lo que coincide con la lectura inicial del entrenador neerlandés, que no trata al Al-Ahli como un equipo que necesite derribar lo anterior y empezar de nuevo.

Pušić cuenta con un grupo de jugadores que conocen bien al club y a la liga saudí, además de elementos extranjeros que pasaron un periodo con el equipo y adquirieron experiencia en las competiciones locales y continentales, un factor que da al nuevo cuerpo técnico la oportunidad de acortar parte del tiempo que suele necesitar cualquier entrenador nuevo para conocer a su grupo.

Pušić considera que la estabilidad de varios de los elementos extranjeros representa un punto fuerte, especialmente ante la compenetración que se ha formado entre ellos y los jugadores locales, mientras que se supone que las nuevas incorporaciones darán al cuerpo técnico opciones más amplias durante una temporada en la que al Al-Ahli le esperan múltiples compromisos.