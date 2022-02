Simeone y el ruido más insoportable, el silencio

Tras diez años de éxitos incontestables, liderando una década dorada, Diego Pablo Simeone vive su momento más delicado al frente del Atlético de Madrid. El equipo no carbura, admite su crisis y sigue buscando soluciones que todavía no encuentra. Todos apuntan a Simeone. Sin embargo, la delicada situación del argentino contrasta con el silencio institucional del club, que no ha lanzado ningún mensaje público de respaldo hacia el Cholo, que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024. Miguel Ángel Gil, consejero delegado del club, guarda silencio en un momento convulso para la entidad. Si la temporada sigue por los derroteros actuales y finalmente el Atleti queda fuera de las plazas Champions, eso afectaría al futuro del Cholo. Su contrato estipula que si el equipo no acaba entre los cuatro primeros, las condiciones cambiarían. Algunas fuentes próximas al club explican a GOAL que, si el Atleti acabase por debajo del cuarto, el club podría decidir, de manera unilateral, romper el contrato con el Cholo Simeone, sin tener que pagar indemnización, al no haber alcanzado los objetivos contemplados en ese contrato. Otras fuentes apuntan que aunque quedase fuera de Champions, el club tendría la posibilidad de activar la continuidad del Cholo, renegociando su contrato a la baja, siempre que el argentino quisiera seguir vinculado al Atlético de Madrid.

La alargada sombra de Jorge Mendes...



Hay más. Tal y como avanzó la Cadena SER y ha podido contrastar GOAL, en los últimos meses se ha producido un desencuentro entre Andrea Berta, director deportivo del club, y Diego Pablo Simeone, el entrenador del equipo colchonero. Su relación siempre había sido óptima, pero ahora existe una brecha que empieza a ser insalvable. Desde la dirección deportiva se cuestiona el trabajo del Cholo - siempre en privado, jamás en público-, y desde el banquillo se reclama más autonomía e independencia para estructurar asuntos del club. Ahí entra en juego la influencia del ‘superagente’ Jorge Mendes, cuya figura revolotea sobre el Metropolitano. Mendes, que ha negociado e intermediado en múltiples traspasos durante el mandato de Gil Marín, es uno de los agentes de cabecera del club y tiene una relación muy estrecha con la dirección deportiva que ostenta Berta. Simeone es consciente de que se están produciendo movimientos mientras trata de enderezar al equipo y siente que ya no tiene el mismo margen de confianza que se le había brindado desde el club estos años. El Cholo es consciente de que desde la dirección deportiva se están produciendo charlas privadas donde Berta cuestiona sus métodos y su trabajo, algo que duele profundamente a Simeone, que confiaba en su lealtad después de tantos años codo con codo. Otro episodio que está desgastando al Cholo es el asunto Joao Félix. El agente Mendes no para de quejarse a Gil Marín por la situación del portugués, la dirección deportiva insiste en que el técnico ceda con Joao y Simeone siente que se están metiendo en su parcela, porque él debería mantener su independencia para decidir con libertad sobre el equipo.

Nuno Espírito Santo, ofrecido por Mendes

Hay más. En plena crisis rojiblanca y según fuentes fiables confirman a GOAL, Jorge Mendes ha ofrecido los servicios de Nuno Espírito Santo para el banquillo colchonero, por si el club se plantea la destitución de Simeone. Nuno, ex técnico del Valencia CF entre otros, está ahora mismo en paro, después de haber sido despdido del Wolverhampton, un club "satélite" de Mendes en la Premier. Sin embargo, en el club colchonero no contemplan destituir al Cholo a mitad de temporada. Primero, porque confían en que sepa revertir la situación. Y segundo, porque creen que un hipotético despido de Simeone a estas alturas generaría un amplio rechazo social, porque el argentino sigue teniendo el apoyo inquebrantable de la mayoría de la afición por todo lo que le ha dado al club durante estos últimos diez años. Si todo se torciera y Simeone no continuase después de junio, el club tiene buenas referencias de dos entrenadores. El primero, Marcelino García Toral, que acaba contrato con el Athletic Club este verano y que tiene a "los leones" a un paso de la final de Copa. Y el segundo, Unai Emery, actual técnico del Villarreal.

Fractura entre dirección deportiva y entrenador

Según “El Larguero” de la Cadena SER, la fractura entre Berta y Simeone cada vez es más grande, al punto de que el Cholo empieza a sentirse incómodo. Sabe que es un momento delicado para el vestuario, para el entrenador y para el club, y precisamente por eso no comprende que haya quien no esté remando en una única dirección. Al silencio de Gil Marín cabe añadir que Mendes, que tiene una magnífica relación con el CEO colchonero. ya le ha deslizado al club posibles escenarios sin Simeone, llegando a ofrecer varios jugadores e incluso algún entrenador. Los allegados al Cholo no entienden que no se produzca ningún mensaje institucional apoyando al entrenador y recelan de un silencio que se mantiene en el tiempo, coincidiendo con el mal momento del equipo. En público y en privado, los gestores del Atlético de Madrid siguen manteniendo que no contemplan prescindir de Simeone y que el argentino se ha ganado el derecho a elegir su futuro. Las hojas del calendario avanzan, el equipo necesita puntos como el comer, el futuro económico del club está en juego y si el Atleti no gana en Pamplona, la situación empezará a ser insostenible. Simeone está herido, sostiene que las palabras ya no sirven para nada, vive un momento de resistencia y quiere responder con hechos. Mientras tanto, en el Metropolitano se sigue escuchando el ruido más insoportable que existe: el silencio.

Rubén Uría