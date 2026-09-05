¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Traducido por

Simeone se niega a comentar la polémica actitud de Álvarez

Athletic Club vs Atlético Madrid
Athletic Club
Atlético Madrid
Primera División
D. Simeone
Julián Álvarez
España
Argentina

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, trató de justificar la derrota de su equipo ante el Athletic de Bilbao, como visitante, por tres goles a cero, en la cuarta jornada de LaLiga.

El diario Marca publicó las declaraciones del técnico argentino tras el encuentro, donde dijo: "El partido fue como lo vimos. Hicimos una buena primera parte".

Y continuó: "Después pasaron dos minutos de falta de atención y concentración, y de incapacidad para resolver situaciones que debíamos haber gestionado mejor. El Athletic de Bilbao aprovechó ese momento de pérdida de concentración. Ganó el partido con merecimiento".

Y señaló: "El partido nos iba bien antes del inicio de la segunda parte. Pero no gestionamos bien la situación durante dos minutos, y esa es responsabilidad del cuerpo técnico".

Y recalcó: "Estamos en una etapa de construcción del equipo. Y pasaremos por situaciones complicadas. Empezamos bien, pero esos dos minutos de hoy nos asestaron un golpe, y tenemos que reaccionar ante él".

Liga de Campeones
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Primera División
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Elche crest
Elche
ELC

Diego Simeone apuntó: "¿Álvarez no salió a calentar tras el encuentro? ¿De verdad? No tengo ningún comentario".

Y explicó: "Salvo la ocasión de Julián, no tuvimos ocasiones claras. El Athletic de Bilbao competirá por los primeros puestos esta temporada".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google