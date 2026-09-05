Simeone se niega a comentar la polémica actitud de Álvarez

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, trató de justificar la derrota de su equipo ante el Athletic de Bilbao, como visitante, por tres goles a cero, en la cuarta jornada de LaLiga.

El diario Marca publicó las declaraciones del técnico argentino tras el encuentro, donde dijo: "El partido fue como lo vimos. Hicimos una buena primera parte".

Y continuó: "Después pasaron dos minutos de falta de atención y concentración, y de incapacidad para resolver situaciones que debíamos haber gestionado mejor. El Athletic de Bilbao aprovechó ese momento de pérdida de concentración. Ganó el partido con merecimiento".

Y señaló: "El partido nos iba bien antes del inicio de la segunda parte. Pero no gestionamos bien la situación durante dos minutos, y esa es responsabilidad del cuerpo técnico".

Y recalcó: "Estamos en una etapa de construcción del equipo. Y pasaremos por situaciones complicadas. Empezamos bien, pero esos dos minutos de hoy nos asestaron un golpe, y tenemos que reaccionar ante él".

Diego Simeone apuntó: "¿Álvarez no salió a calentar tras el encuentro? ¿De verdad? No tengo ningún comentario".

Y explicó: "Salvo la ocasión de Julián, no tuvimos ocasiones claras. El Athletic de Bilbao competirá por los primeros puestos esta temporada".

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