Simeone: necesitamos la ayuda de Álvarez y algo podría pasar antes del final del mercado

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, comentó la victoria de su equipo (3-1) ante el Sevilla, la noche de ayer sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el marco de la tercera jornada de LaLiga española.

Las declaraciones de Simeone se produjeron durante la rueda de prensaposterior al partido, y fueron las siguientes:

Análisis del partido:

"Tuvimos la suerte de hacer un partido muy bueno. Los chicos hicieron un trabajo excelente tanto en la recuperación como, especialmente, en la transición a la salida del balón. Sabíamos que el Sevilla venía de dos resultados muy buenos, con esa ilusión que lo empuja a intentar la presión alta".

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La confianza de Álex Baena tras el Mundial:

"No hace falta hablar mucho, las cosas se ven. Está claro que esa motivación y ese impacto que produjo en su corazón y en su mente tras ganar el Mundial, y esa confianza que recibió del entrenador porque jugó todos los partidos, nos la devuelve hoy con su juego y su trabajo (marcó dos goles). Lo necesitamos. Necesitamos esto de él, y está claro que le exigiremos que lo mantenga, porque eso es lo que se pide y es lo más complicado".

¿Qué aporta Hojlund al Atlético de Madrid?

"El equilibrio, básicamente. Viene de una liga que se juega a un ritmo más lento, que no tiene la velocidad que hay en LaLiga española o en la inglesa. Intenta poco a poco ganar seguridad y velocidad, especialmente en su juego. Tiene un buen pase entre líneas, es fuerte de cabeza... esperamos que siga mejorando, lo necesitamos y le exigiremos porque tiene las cualidades para ayudarnos".

¿Qué espera Simeone del cierre del mercado de fichajes?

"No lo voy a decir ahora por lo que está pasando con Julián (Álvarez) y todo lo que gira a su alrededor, para que no lo añadáis vosotros por vuestra parte. Siempre digo que puede pasar algo (en el mercado de fichajes), digo lo mismo cada año. Esto es fútbol, y siempre puede pasar algo. Pero no lo digo por nada en concreto, ¿vale? (ríe)".

¿Cómo se encuentra Julián Álvarez?

"Está en su proceso personal. Estaremos aquí, lo repito una vez más, para ayudarle a nivel deportivo y para que él nos ayude, porque es un jugador excepcional".

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