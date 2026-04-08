Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, aún no confirma el once para el duelo de ida de cuartos de final de la Champions contra el Barcelona en el Camp Nou.

Hoy miércoles juegan la ida de cuartos de la Liga de Campeones, pocos días después del 2-1 del Barça en La Liga.

El plantel llegó el martes por la tarde a Barcelona sin Jiménez, Barrios ni Cardoso, quienes se quedan en Madrid recuperándose de sus lesiones.

El portero esloveno Jan Oblak se ejercita con el grupo, aunque no está al 100 %, según Mundo Deportivo.

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Sobre la alineación, el diario catalán indica que Simeone aún duda entre Molina y Le Normand en defensa, y entre Lukman y Baena en la banda izquierda.

El periódico pronostica esta alineación del Atlético para medirse al Barcelona:

Musso, Molina, Pobel, Hanko, Ruggeri; Giuliano, Yurente, Koke, Lukman; Griezmann y Julián Álvarez.