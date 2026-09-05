Simeone da un golpe a Álvarez ante el Athletic Bilbao

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dejó fuera del once titular a su jugador Julián Álvarez para el partido ante el Athletic Club, en la cuarta jornada de LaLiga, en el estadio de San Mamés.

Álvarez regresó recientemente a los entrenamientos de los rojiblancos y se incorporó a la lista del equipo frente al Athletic Club.

Simeone prefirió colocar a Álvarez en el banquillo de suplentes, junto al recién llegado Jonathan David.

La alineación del Atlético de Madrid fue la siguiente:

Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Ademola Lookman

Mientras que la alineación del Athletic Club fue la siguiente:

Unai Simón, Aymeric Laporte, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Jesús Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Robert Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams

El Atlético de Madrid cuenta con 7 puntos, mientras que el Athletic Club ha sumado 3 puntos de 3 partidos.

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