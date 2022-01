Simeone: "Algún día me tendré que ir, todo empieza y termina"

Este lunes se presentó el documental de Amazon Prime 'Simeone: vivir partido a partido', en el cual estuvo presente el gran protagonista, Diego Pablo Simeone, que tras responder unas preguntas de su amigo y excompañero Gustavo López, atendió a la prensa en una rueda de prensa.

En la misma, Simeone, hablando de sus sentimientos hacia el Atlético de Madrid, dejó claro algo evidente pero que no deja de ser noticioso por decirlo, más en el momento actual. "Son muchos años, tres como jugador, luego otros dos y medio, ahora diez. Casi mi vida está puesta en el Atlético. Pero algún día me tendré que ir, todo empieza y termina. Ojalá que sea con una elección de todos, justa y buena y la mejor para las dos partes".

El argentino habló también de la intención del equipo de seguir recortando distancias con los grandes colosos de Europa. "Ganamos la Liga en el 96 con después de veintitantos años, luego pasaron 18 hasta que la volvimos a ganar y luego otros siete para esta última. Nos cuesta salir campeón y no es fácil sostenerlo. El Madrid, el Barça, la Juventus, el Bayern salen campeones naturalmente. Nosotros estamos en la búsqueda de ir bajando, de 25, a 9, a 7.. y a ver si puede ser en menos de 7".

Además, confesó también de donde viene el eslogan 'partido a partido'. "Llegamos al club y conociéndolo, y mi contrato me decía que me renovaban si entrábamos entre los tres primeros y estábamos a 15 o 18 puntos de ese lugar. ¿Cómo acercarnos? Si empiezas a pensar 'voy a ganar ahí, ahí y ahí', no ganas ninguno. Me reuní con Miguel Ángel Gil Marín y le dije que vamos a mirar el partido a partido, eso nos mantendrá vivos. La relación, la vida, está ahí".