Rubén Uría analiza el estruendoso silencio sobre el 'caso Negreira'

Miles Davis, el genio eterno, dijo en una ocasión que "el silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de todos los ruidos". Una inspección tributaria, una información de la "Cadena SER" y unas facturas aportadas por "El Mundo" han descubierto un "panetonne" de suciedad. El ex árbitro Enríquez Negreira, entre 2016 y 2018, hasta 33 pagos del FC Barcelona por un montante superior a los 1.6 millones de euros por informes "verbales" arbitrales. De entrada, atufa a conflicto de intereses. De salida, son cantidades elevadísimas por un servicio de asesoría superior al salario anual que cobra un árbitro profesional en Primera o al que cobran algunos futbolistas. Es Enríquez Negreira el que está siendo investigado por la AET y ese asunto está en manos de la Fiscalía. No es el Barça el que está siendo objeto de ninguna investigación, ni existen pruebas documentales - al menos, hasta ahora-, que certifiquen que Negreira influyó desde su cargo en favorecer al Barça desde su puesto en el Comité Técnico de Árbitros - muchas voces niegan que tuviera ningún tipo de peso en las designaciones de los colegiados en aquellos tiempos-, pero sí está probado que siendo el número dos del arbitraje español, cobró un pastizal del Barça. Por "asesoramiento de vídeos técnicos, pues el FCB quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, "que todo fuera neutral". De fondo, una cuestión ética: la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino también parecerlo.

Las preguntas se agolpan y la porquería no se puede esconder debajo de una alfombra: ¿Sabían los antiguos cargos del CTA que su número dos cobraba de un club mientras ejercía su cargo? ¿Lo sabía la RFEF? ¿Por qué el Barça no cortó una asesoría cuyos primeros pagos se remontan a 2021? ¿Por qué ningún empleado, dirigente o responsable del Barça no alertó de que existía un conflicto de intereses mientras se hacían pagos a un señor que ocupaba un cargo de relevancia arbitral? Si Enríquez Negreira no designaba a los colegiados según se airea ¿no tenía acceso a los informes abitrales, presuntamente confidenciales, mientras era miembro del CTA y cobraba un buen dinero del Barça? ¿Tenía acceso a informaciones sensibles y confidenciales del gremio arbitral mientras asesoraba al Barça y cobraba por ello? ¿Saldrán a la luz nuevas pruebas documentales y facturas de esos servicios? ¿No debería ser el Barça el primer interesado en borrar cualquier sombra de sospecha y ponerse a disposición de la justicia para aclarar todo este embrollo? Grillos.

Volvamos a Miles Davis: "El silencio es más fuerte de todos los ruidos". Se suceden las informaciones, pasan las horas y el silencio sepulcral sobre el 'caso Negreira' está siendo insoportable. El presidente de la RFEF guarda silencio. Rubiales, que siempre se muestra locuaz y dicharachero para hablar de cualquier asunto, aquí chitón y mano al botón. El presidente de la Liga, que siempre está dispuesto a hacer declaraciones y opinar sobre cualquier asunto de actualidad, también está callado. El presidente del Real Madrid también guarda un silencio sepulcral sobre un asunto que afecta, de lleno, a su socio en la famosa Superliga. Uno se pregunta si es una magnífica idea seguir en en ese proyecto que iba a salvar al fútbol con un socio sancionado por trampas y otro que pagaba al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros mientras estaba en activo. Grillos. En el Atlético, silencio. En Sevilla, Valencia, Betis y el resto de clubes, silencio. El que calla, otorga. En el Consejo Superior de Deportes, absoluto silencio. Y entre los árbitros, más silencio. Ni un solo árbitro ha levantado la voz para protestar porque había una empresa del que fue su número dos y cobraba una pasta a costa de analizar sus actuaciones mientras cobraba del Barça. Aquí nunca pasa nada. Y si pasa, se le saluda.

Rubén Uría