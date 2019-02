Guerra total en el Inter: Icardi se negó a ir convocado, según Spalletti

Continúa la tensión con el delantero argentino, quien tampoco fue incluido entre los convocados para el encuentro de Europa League ante Rapid Viena.

Se les podría haber roto el amor de tanto usarlo. La relación entre Mauro Icardi y el Inter de Milán amenaza con acabar en divorcio. Si en los últimos días la renovación del contrato parecía encaminada, ahora mismo todas esas negociaciones parecen haberse estancado y la tensión entre el delantero y el club no para de crecer.

Esa situación ha dado un nuevo giro de tuerca el martes por la mañana, ya que el club ha comunicado que Icardi no será más el capitán del equipo y que la responsabilidad recaerá en el meta esloveno Samir Handanovic. La polémica decisión sucede con el trasfondo de la renovación del delantero argentino y las discrepancias abiertas con Wanda Nara, esposa y a la vez representante de Icardi.

El club comunica que el nuevo capitán del Inter es Samir #Handanovic.#FCIM — Inter (@Inter_es) 13 de febrero de 2019

Nara hace días comentó que "se iba a renovar el contrato", después dijo que "no tenías prisa" y después, que le gustaría "que Mauro esté más protegido por el club". Un tire y afloje en las negociaciones, después de que la propia Nara hiciese publico el interés de Real Madrid y de Barcelona en contratar al rosarino, que sigue sin renovar con el Inter. Además, en los últimos días, la esposa del jugador criticó al entrenador Spalletti tras la victoria del sábado ante el Parma (1-0).

Wanda comentó: "¿Por qué Icardi no marca? Siempre lo ha hecho. Lautaro anotó por un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado. A lo mejor Spalleti debió meter antes a Lautaro. Se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad". En estos momentos, el delantero no vive su mejor momento de forma y se ha quedado "seco" en la Serie A, ya que no marca desde el 15 de diciembre contra el Udinese.

Horas después, Icardi se quedó fuera de la convocatoria. El Inter anunció la lista de jugadores citados para el partido por la Europa League, del jueves, frente a Rapid Viena y el 9 no está incluido entre los convocados. ¿Será el principio del fin? Es posible.Entre otras cosas, porque Spalletti, técnico del Inter, comentó que Icardi "estaba convocado para el partido, pero se negó a ir con el equipo". Menuda bomba.