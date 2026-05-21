«Si Ronald Koeman es invitado en Studio Voetbal, no me sentaré a la mesa»

Jeroen Stekelenburg asegura tener una «relación puramente profesional» con el seleccionador Ronald Koeman. Así lo declara el reportero de la selección holandesa de la NOS en una entrevista con la revista Panorama.

Vísperas del Mundial, Stekelenburg concede una extensa entrevista. El próximo mes, el periodista estará en contacto diario con la selección holandesa, pero eso no crea ningún vínculo.

«Solo nos damos la mano y se va».

«A veces empezamos una entrevista con un jugador, como Memphis Depay, y Koeman quiere escucharla antes de que yo lo entreviste. Entonces no hablamos mucho, solo hay silencio».

«Nuestra relación es puramente profesional; tan profesional que, si él es invitado en Studio Voetbal, yo no me siento a la mesa», afirma Stekelenburg.

Stekelenburg quiere mantener su relación con el seleccionador en un plano estrictamente profesional. «Hace dos años, antes de la Eurocopa en Alemania, Andere Tijden Sport hizo un programa sobre la Eurocopa ganada en 1988, en la entonces Alemania Occidental».

“Tampoco participé; solo hice de intermediario. No me parece adecuado recordar viejos tiempos con Koeman en Múnich si dos meses después volveré a estar allí con él para la Euro”, concluye Stekelenburg.