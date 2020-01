Setién: "Messi es una ventaja para cualquier equipo"

El nuevo entrenador del Barcelona analizó la victoria de su equipo sobre el Granada; la palabra de Busquets y Riqui Puig.

Quique Setién compareció en rueda de prensa tras su primer partido al frente del en sustitución de Ernesto Valverde, un choque que se saldó por 1 a 0 frente a un que acabó con un hombre menos por expulsión de Germán Sánchez.

Juego del equipo. "Muchas de las cosas que hemos planteado las hemos visto en el campo, hemos tenido mucho control y hemos concedido sólo dos tiros aunque uno dio en el poste y nos pudo complicar la vida pero nosotros también situaciones para marcar antes de cuando lo hicimos, queríamos ser valientes e ir al campo rival con agresividad y eso nos permitió hacer daño tras el robo, estoy bastante contento, le impedimos al rival desplegarse ni tuvimos que correr detrás del balón en un día desagradable por el viento, el campo se secó y se ralentizó y ante un Granada que lo hizo muy bien en defensa no fue nada fácil".

¿Cómo mejorar?. "Sabemos que hay muchos factores que influyen, ellos tuvieron un poste pero nosotros también tuvimos cuatro que pudieron acabar en gol, eso no es fácil de mejorar pero tranquiliza mucho tener a Messi, es quien lleva desatascando al equipo desde hace más de una década y eso es una ventaja para cualquier equipo".

Fichar a un nueve. "Lo iremos viendo y lo analizaremos, veremos si es una opción o no".

1005 pases realizados. "Me gustaría que el balón circulara más rápido cuando fuera posible, no pedimos ralentizarlo, pero depende del rival y de cómo se ponga el partido a la hora de encontrar espacios, lo que necesito es el control así que no podemos tener pérdidas que generen contras, pedí paciencia, pausa y acelerar cuando haya que hacerlo".

El Barcelona que desea. "He visto ya muchas cosas del Barcelona que quiero y ya las vi ante el Atlético, hay muchas cosas que este equipo ha hecho bien y tiene que seguir haciéndolas, no hay tanto que cambiar, si acaso la disciplina mental durante los noventa minutos para no perder partidos que están ganados, en relación a lo que hemos visto en los últimos tiempos nos hemos activado rápidamente tras las pérdidas, todos están activos a pesar de que no hubo mucho premio de cara a portería".

Busquets. "Es el futbolista que mejor entiende y mejor lee su posición cuando el rival recupera el balón, tiene metido en la cabeza lo de ir hacia adelante a robar y lo que tenemos que hacer es coordinarnos bien para evitar conceder espacios y todos tienen que hacerlo bien, en este sentido no sólo él sino que también Roberto robó un montón de balones anticipándose; ¿que ha dado más pases que el Granada? Es que es tremendamente inteligente, no es solo maniobrar, girar y retener el balón, su lectura defensiva es extraordinaria y por eso es uno de los mejores del mundo en su sitio".

Riqui Puig. "Ha estado muy bien, ha salido en un momento en el que teníamos el partido cómodo, con un jugador más, puso la pausa y leyó muy bien el partido".

Griezmann. "Me congratula muchísimo, es un grandísimo jugador que tiene una gran capacidad para trabajar y comprometerse con el equipo, no hay tantos jugadores así, lo ha integrado en su cabeza y es una ayuda extraordinaria".

Jordi Alba. "El recorrido que tiene es largo pero la mayor parte de las veces corre solo mediocampo y eso es una ventaja, se lo he dicho muchas veces que es preferible hacer un esfuerzo de diez metros hacia adelante que de cuarenta hacia atrás, estará más fresco realizando estos pequeños esfuerzos".

Defectos. "Supongo que sí, siempre se pueden mejorar las cosas, cuando analice el partido con detenimiento podré decir más cosas, hubo errores que pudieron costarnos un disgusto y hay que tratar de evitarlos".

BUSQUETS: "RIQUI PUIG NOS PUEDE DAR MUCHO"

Sergio Busquets habló para Movistar a pie de campo y aseguró que Riqui Puig le puede dar "mucho" al Barcelona, además de evitar la comparación de entrenadores (Valverde y Setién) para que no parezca que toma partido por alguno de los dos.

"Dejamos muy buenas sensaciones. Fuimos muy sólidos, nos han creado muy poco. Combinamos bien para llegar arriba, controlamos el balón. Ellos estuvieron muy atrás y nos costó el último pase, pero el equipo hizo un buen partido", comentó tras el encuentro. Y analizó: "Al tener mucha gente por dentro, a la hora de perder el balón es mejor correr para adelante y presionar, como en el gol. Ellos bajaron poco a poco físicamente y robamos varios balones"

"No se trata de comparar ahora entrenadores. Cada uno tiene su manera de ver el fútbol, su estilo, aunque aquí en el Barcelona tengamos jugadores para jugar de una misma manera. No desvelaremos lo que nos pide el míster, ni nos pondremos a comparar, porque podría parecer que tomamos partido por uno o por otro. Estamos encantado con lo que hizo Ernesto hasta aquí, y estamos encantados con lo que está haciendo Quique hasta aquí", respondió al ser consultado por lo que les pide Quique Setién y que no les pedía Ernesto Valverde.

"¿El cambio de entrenador? La directiva lo quiso así y esté quien esté lo vamos a intentar. Que ese impulso sea super positivo, queremos luchar por todos los títulos y estamos a tiempo", confesó.

Por último, dijo que "Riqui Puig tiene mucha capacidad de crecimiento, es muy joven, tiene muchas cosas y otras muchas por madurar. Se le ve que puede estar aquí y que nos puede dar mucho. Si el míster quiere que sea uno más, nosotros encantados"

RIQUI PUIG: "SETIÉN ES MUY CERCANO"

“Setién es muy cercano. Habla mucho con los jugadores y te da consejos. Le gusta jugar mucho al fútbol”, dijo Riqui Puig en zona mixta tras debutar en la actual temporada con el primer equipo del FC Barcelona.

Además, el joven canterano azulgrana se estrenó en un partido de en el Camp Nou, ya que su anterior presentación en ese estadio había sido el curso pasado pero por la Copa del Rey, ante la .

El jugador del entró en el segundo tiempo con el marcador 0-0 y recuperó el balón que supuso el único gol del partido. Fue su cuarto partido con la camiseta del Barça, ya que había jugado la temporada pasada ante el y el , siempre como visitante (además del mencionado partido de Copa).

VÍCTOR DÍAZ: "LA SEGUNDA AMARILLA ES DEMASIADO RIGUROSA"

"Creo que la segunda amarilla es demasiado rigurosa, en el minuto que estábamos y tan lejos de portería. Pero me quedo con el gran esfuerzo que ha hecho el equipo", dijo el jugador del Granada Víctor Díaz, en relación a la expulsión de Germán Sánchez sobre los 69 minutos de partido, cuando el encuentro estaba igualado a cero.

Diego Martínez, entrenador del Granada, también se refirió a aquella expulsión. "Lo que más me duele de la expulsión de Germán es que no lo tengo para el siguiente partido; creo que no era una entrada para segunda amarilla", señaló. Y analizó: "El estilo del Barça es reconocible desde hace mucho años; es muy complicado defenderles pero creo que no han estado cómodos".