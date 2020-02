Setién: "Hay que ver las cosas con optimismo"

El técnico del Barcelona considera el empate "un buen resultado" y se niega a lamentar perder a Semedo, Vidal y puede que a Piqué para la vuelta.

REACCIONES

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa después de empatar a uno a domicilio del en la ida de los octavos de final de la , un partido que además supuso el debut del cántabro en la máxima competición continental.

¿Alcanza para la Champions League? "No estoy de acuerdo con todo lo que se dice, hoy era un partido difícil ante un equipo que hace bien las cosas en su campo pero necesitamos más claridad arriba ante equipos que se encierran tanto, a veces es una cuestión de paciencia, controlamos las contras con un gran trabajo y creo que en casa tendremos más opciones".

¿Buen resultado? "Creo que sí, nos ha costado generar ocasiones a pesar de tener el control, nos han defendido muy bien y han aprovechado la única que han tenido, nos ha faltado ese punto de claridad para atravesar la defensa del Napoli, la segunda parte ha sido diferente, hubo más espacios y llegó la jugada del empate, nos apretaron más arriba y así pudimos hacer más daño, el rival hizo un gran partido, un empate con goles está bien".

Planificación. "Se puede ganar, claro que se puede ganar a pesar de ser pocos, hemos perdido jugadores importantes pero recuperaremos otros como Alba y Roberto, confío en que siempre hay que ver las cosas con optimismo, es verdad que son pocos y pueden pasar cosas pero hay que ver las cosas en positivo".

Piqué. "Vamos a ver el alcance de su problema y veremos si está para el Clásico, es algo del tobillo pero no lo sé exactamente".

Posición de Vidal. "A veces tiene que abrirse y a veces estar más cerrado, tiene que leer las incorporaciones de Nélson pero nos ha costado encontrar espacios, no los había por dentro y tuvo que ayudar también en lo defensivo".

Expulsión de Vidal. "Se producen bastantes situaciones así, la tarjeta está bien por la entrada pero la segunda fue excesiva, son momentos de nervios en jugadores temperamentales, perderemos a un jugador importante pero encontraremos otra solución".

Ansu Fati. "Era una opción que barajamos tiempo atrás pero Griezmann estaba bastante bien, pudo haber salido antes, es cierto".

Napoli. "Las tablas son justas, hay que valorar el trabajo defensivo pero el ha hecho cosas bien y hemos controlado durante casi todo el partido, encontramos el camino del gol en una gran jugada y tuvimos otras que pudimos finalizar mejor, creo que es un resultado justo tras un partido muy igualado".

Problemas a domicilio. "Ya hemos jugado partidos muy complicados y es verdad que cuando te juegas una eliminatoria hay un punto de cuidado, hemos reaccionado bien pero hay que tener cuidado porque no hay mucho margen".

A su vez, ANTOINE GRIEZMANN atendió a las cámaras de MovistarPlus tras el partido.

Intenciones. “Queríamos ganar, venimos para ganar, no ha podido ser. Nos Al principio nos ha costado encontrar y crear espacios y tirar a puerta. Hemos jugado con el cansancio de ellos para crear más ocasiones con el paso de los minutos”.

Cómo generar espacios. “Hay que trabajar en eso, me toca a mi dar profundidad, a veces me pueden ver otras no, soy yo quien tengo que crear espacios en la primera parte no lo hice mucho en la segunda sí”.

Partido de vuelta. “Nos toca jugar en casa, será muy diferente. Más espacios, delante de nuestra gente y habrá que ganar”.

Clásico. "Sabemos que es una semana muy importante, creo que estamos enfocados en ello, ahora toca trabajar y recuperar bien para preparar bien el clásico”.

Perspectivas. "Partido a partido, nos queda mucho camino todavía, habrá que ganar la vuelta y ya veremos en cuartos”.