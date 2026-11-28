Tras los tres días de competiciones europeas, la Serie A vuelve este fin de semana con la jornada 13. La acción arrancó el viernes por la noche con la visita del Bologna al Venezia, último clasificado: 0-0.
El sábado por la tarde, el Frosinone recibe al Parma en un duelo entre dos equipos que vienen de perder por 5-1 ante el Milan y la Roma, respectivamente.
Después, la Lazio, líder de la clasificación, visita al Torino: Gattuso recupera a Zaccagni, pero no a Tavares, y pierde a Taylor por lesión.
Por la noche, el Inter recibe en San Siro al Genoa, al que también se enfrentará el próximo martes en la Coppa Italia.
El domingo, a la hora de comer, se enfrentan dos equipos que atraviesan una mala racha de resultados, Udinese y Fiorentina, con Zaniolo y Atta midiéndose a sus antiguos clubes.
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Por la tarde, el Napoli visita al Sassuolo.
Después, la Roma recibe al Monza y Juric se reencuentra con su maestro Gasperini. Por la noche llega el gran partido de la jornada entre Como y Juventus.
El lunes, el Atalanta visita al Lecce y la jornada se cierra con el Cagliari-Milan.
EL CALENDARIO
Viernes 27 de noviembre
20:45 Venezia-Bologna (Dazn, Now y Sky)
Sábado 28 de noviembre
15:00 Frosinone-Parma (Dazn)
18:00 Torino-Lazio (Dazn)
20:45 Inter-Genoa (Dazn, Now y Sky)
Domingo 29 de noviembre
12:30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15:00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18:00 Roma-Monza (Dazn, Now y Sky)
20:45 Como-Juventus (Dazn)
Lunes 30 de noviembre
18:30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20:45 Cagliari-Milan (Dazn)
TODAS LAS ALINEACIONES PROBABLES
VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (viernes, 20:45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76’ Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57’ Helgason), Kike Perez (76’ Dagasso), Haps; Yeboah (71’ Rrahmani), Adams (71’ Lauerbach). Suplentes: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Entrenador: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46’ Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88’ Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56’ Orsolini), Odgaard (66’ Piccoli), Mbangula (56’ Cambiaghi). Suplentes: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Entrenador: Palladino.
AMONESTADOS: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (sábado, 15:00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Entrenador: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Entrenador: Gilardino.
TORINO-LAZIO (sábado, 18:00)
TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Entrenador: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Entrenador: Gattuso.
INTER-GENOA (sábado, 20:45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Entrenador: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Entrenador: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (domingo, 12:30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Entrenador: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entrenador: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (domingo, 15:00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Entrenador: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Entrenador: Allegri.
ROMA-MONZA (domingo, 18:00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Entrenador: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Entrenador: Juric.
COMO-JUVENTUS (domingo, 20:45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Entrenador: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Entrenador: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (lunes, 18:30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Entrenador: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Entrenador: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (lunes, 20:45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Entrenador: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Entrenador: Amorim.