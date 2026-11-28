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Tras los tres días de competiciones europeas, la Serie A vuelve este fin de semana con la jornada 13. La acción arrancó el viernes por la noche con la visita del Bologna al Venezia, último clasificado: 0-0.

El sábado por la tarde, el Frosinone recibe al Parma en un duelo entre dos equipos que vienen de perder por 5-1 ante el Milan y la Roma, respectivamente.

Después, la Lazio, líder de la clasificación, visita al Torino: Gattuso recupera a Zaccagni, pero no a Tavares, y pierde a Taylor por lesión.

Por la noche, el Inter recibe en San Siro al Genoa, al que también se enfrentará el próximo martes en la Coppa Italia.

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El domingo, a la hora de comer, se enfrentan dos equipos que atraviesan una mala racha de resultados, Udinese y Fiorentina, con Zaniolo y Atta midiéndose a sus antiguos clubes.

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Por la tarde, el Napoli visita al Sassuolo.

Después, la Roma recibe al Monza y Juric se reencuentra con su maestro Gasperini. Por la noche llega el gran partido de la jornada entre Como y Juventus.

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El lunes, el Atalanta visita al Lecce y la jornada se cierra con el Cagliari-Milan.

EL CALENDARIO

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Viernes 27 de noviembre

20:45 Venezia-Bologna (Dazn, Now y Sky)

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Sábado 28 de noviembre

15:00 Frosinone-Parma (Dazn)

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18:00 Torino-Lazio (Dazn)

20:45 Inter-Genoa (Dazn, Now y Sky)

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Domingo 29 de noviembre

12:30 Udinese-Fiorentina (Dazn)

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15:00 Sassuolo-Napoli (Dazn)

18:00 Roma-Monza (Dazn, Now y Sky)

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20:45 Como-Juventus (Dazn)

Lunes 30 de noviembre

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18:30 Lecce-Atalanta (Dazn)

20:45 Cagliari-Milan (Dazn)

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TODAS LAS ALINEACIONES PROBABLES

VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (viernes, 20:45)

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VENEZIA: Stankovic; Moreno (76’ Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57’ Helgason), Kike Perez (76’ Dagasso), Haps; Yeboah (71’ Rrahmani), Adams (71’ Lauerbach). Suplentes: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Entrenador: Nicola.

BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46’ Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88’ Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56’ Orsolini), Odgaard (66’ Piccoli), Mbangula (56’ Cambiaghi). Suplentes: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Entrenador: Palladino.

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AMONESTADOS: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).

FROSINONE-PARMA (sábado, 15:00)

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FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Entrenador: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Entrenador: Gilardino.

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TORINO-LAZIO (sábado, 18:00)

TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Entrenador: Abate.

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LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Entrenador: Gattuso.

INTER-GENOA (sábado, 20:45)

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INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Entrenador: Chivu.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Entrenador: De Rossi.

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UDINESE-FIORENTINA (domingo, 12:30)

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Entrenador: Zanetti.

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FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entrenador: Vanoli.

SASSUOLO-NAPOLI (domingo, 15:00)

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SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Entrenador: D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Entrenador: Allegri.

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ROMA-MONZA (domingo, 18:00)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Entrenador: Gasperini.

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MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Entrenador: Juric.

COMO-JUVENTUS (domingo, 20:45)

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COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Entrenador: Fabregas.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Entrenador: Spalletti.

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LECCE-ATALANTA (lunes, 18:30)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Entrenador: Di Francesco.

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ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Entrenador: Sarri.

CAGLIARI-MILAN (lunes, 20:45)

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CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Entrenador: Pisacane.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Entrenador: Amorim.