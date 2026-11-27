Terminados los tres días de competiciones europeas, la Serie A vuelve este fin de semana con la decimotercera jornada. La acción comienza el viernes por la noche con la visita del Bologna al Venezia, colista de la clasificación. Palladino está listo para volver a apostar por Piccoli.
El sábado por la tarde, el Frosinone recibe al Parma en un duelo entre dos equipos que vienen de perder por 5-1 ante el Milan y la Roma, respectivamente.
Después, la Lazio, líder de la clasificación, visita al Torino: Gattuso recupera a Zaccagni, pero no a Tavares, y pierde a Taylor por lesión.
Por la noche, el Inter recibe en San Siro al Genoa, al que también se enfrentará el próximo martes en la Coppa Italia.
El domingo a mediodía se enfrentan Udinese y Fiorentina, dos equipos que atraviesan una mala racha de resultados, en un partido en el que Zaniolo y Atta se medirán a sus antiguos clubes.
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Por la tarde, el Napoli visita al Sassuolo.
Después, la Roma recibe al Monza y Juric se reencuentra con su maestro Gasperini. Por la noche llega el gran partido de la jornada entre el Como y la Juventus.
El lunes, el Atalanta visita al Lecce y la jornada se cierra con el partido entre Cagliari y Milan.
EL CALENDARIO
Viernes 27 de noviembre
20:45 Venezia-Bologna (Dazn, Now y Sky)
Sábado 28 de noviembre
15:00 Frosinone-Parma (Dazn)
18:00 Torino-Lazio (Dazn)
20:45 Inter-Genoa (Dazn, Now y Sky)
Domingo 29 de noviembre
12:30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15:00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18:00 Roma-Monza (Dazn, Now y Sky)
20:45 Como-Juventus (Dazn)
Lunes 30 de noviembre
18:30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20:45 Cagliari-Milan (Dazn)
TODAS LAS ALINEACIONES PROBABLES
VENEZIA-BOLOGNA (viernes, 20:45)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah. Entrenador: Nicola.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Entrenador: Palladino.
FROSINONE-PARMA (sábado, 15:00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Entrenador: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Entrenador: Gilardino.
TORINO-LAZIO (sábado, 18:00)
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Entrenador: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Entrenador: Gattuso.
INTER-GENOA (sábado, 20:45)
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Entrenador: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Entrenador: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (domingo, 12:30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Entrenador: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entrenador: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (domingo, 15:00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. Entrenador: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Entrenador: Allegri.
ROMA-MONZA (domingo, 18:00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Entrenador: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Entrenador: Juric.
COMO-JUVENTUS (domingo, 20:45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Entrenador: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Entrenador: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (lunes, 18:30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Entrenador: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Entrenador: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (lunes, 20:45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Entrenador: Pisacane.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. Entrenador: Amorim.