Sergio Reguilón: "En el Sevilla estamos como aviones"

El lateral sevillista se muestra contento por volver a la actividad y presume de forma física

Si bien la rutina de entrenamientos no es la que desearían, los futbolistas han vuelto a sonreír tras poder realizar actividad en las instalaciones de los clubes. Uno de los más felices en el entrenamiento del era Sergio Reguilón.

"Estoy con muchas ganas. Lo ansiaba, aunque viendo las palizas que nos están dando quizás no tanto", dijo entre bromas en los medios oficiales de club sevillista. "Echaba de menos cansarme, la sensación de fatiga, correr en el campo y disfrutar de todo esto".

A pesar del parón, el lateral afirma que no ha perdido la forma y recuerda que han seguido trabajando, aunque fuera desde casa. "Estamos como aviones. Físicamente me veo bien porque hemos trabajado mucho en casa con las órdenes de los preparadores físicos. No hemos estado en la playa ni comiendo en restaurantes, sino trabajando".

Las fechas para la vuelta de La Liga

En cuanto a las aspiraciones del Sevilla, Reguilón tiene claro el objetivo para lo que resta de temporada, sea cuando sea la competición: "Tenemos muchas ganas de competir en estos últimos once partidos que quedan, pero lo importante es forjar una buena base para no lesionarse y luego ir avanzando. Siempre se puede mejorar y espero acabar el año mucho mejor que antes de la cuarentena. Esperamos dar un salto de calidad y estar en los objetivos que creemos que nos merecemos".