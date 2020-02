Sergio Ramos estalla: "Antes los árbitros eran más respetuosos"

El capitán del Real Madrid compareció en zona mixta y criticó la rigidez arbitral

El se marchó muy enfadado con el colegiado del encuentro ante el , Hernández Hernández. El árbitro decidió no pitar dos manos del Levante, y esto hizo estallar a los jugadores blancos.

EL MADRID LO PIERDE TODO EN VALENCIA

Si justo después del encuentro, fue Dani Carvajal el que criticó el criterio arbitral en cuanto a las manos, ahora fue el capitán, Sergio Ramos, quien habló de forma airada sobre la actuación arbitral.

“De este árbitro no me sorprende nada. Yo me fui jodido en lo personal porque me sacó una tarjeta en el minuto diez. Le pregunté al terminar el partido si me podía decir si era algo personal porque es indignante”, expresó.

Ramos insistió en la cuestión "personal" con Hernández Hernández. "Hay decisiones a veces que están predeterminadas. Le he preguntado al árbitro si tenía algún problema personal conmigo, porque tenía curiosidad. Si hay algo personal que me lo diga y lo arreglamos", comentaba.

"Antes los árbitros eran más respetuosos, parece que no se les puede hablar", analizaba.

Además, Ramos también tiró de autocrítica a la hora de valorar las sensaciones tras la derrota en el Ciutat de .

“Nos vamos jodidos por la situación, por el resultado y por no irnos líderes. Llega una semana decisiva para trabajar y no perdonar. Tenemos que estar más fuertes que nunca”.