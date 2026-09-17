¿Será Sandro Wagner? Paso inusual en la búsqueda de entrenador del Hannover 96

Según Bild el hasta ahora segundo entrenador Levent Sürme ha sido designado esta semana para mantener conversaciones con los candidatos. Sin dar más motivos, Hannover comunicó el miércoles que Sürme se ausentaría de los entrenamientos durante el resto de la semana por «tareas especiales deportivas».

Según la información, está aprovechando ese tiempo para reunirse con los distintos candidatos: tanto con Wagner, la opción preferida, como con dos alternativas. En las conversaciones se abordarán jugadores, la futura orientación y las posibles composiciones del cuerpo técnico. Resulta inusual que el segundo entrenador del predecesor destituido asuma una tarea de este tipo.

Tras un mal inicio de temporada, con solo cuatro puntos en cinco partidos y una derrota por 1-2 ante el 1. FC Nürnberg el pasado viernes, Hannover destituyó a Titz el lunes. En la clasificación de la 2. Bundesliga, Hannover ocupa actualmente solo la 15.ª posición.

El Hannover 96 se enfrenta el domingo al VfL Bochum

El aspirante al ascenso quiere haber alcanzado un acuerdo con un sucesor antes de que termine esta semana. Con Wagner solo quedarían por resolver pequeños detalles. Independientemente de ello, el técnico interino Lars Barlemann dirigirá al equipo el domingo contra el VfL Bochum. Después, el parón por partidos de selecciones provocará una pausa de dos semanas en la 2. Bundesliga, durante la cual el nuevo entrenador deberá adaptarse al cargo.

Sürme trabaja como segundo entrenador en Hannover desde 2025. Pese al despido de Titz, el turco de 43 años pudo quedarse y su contrato sigue vigente hasta 2027. Wagner dirigió al FC Augsburg la pasada temporada, antes de ser destituido en diciembre. Desde entonces, el exasistente de 38 años del exseleccionador federal Julian Nagelsmann se encuentra sin club.