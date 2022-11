Senegal en el Mundial Qatar 2022: alineación, convocatoria, partidos, rivales, entrenador, estrella, mejores jugadores, resultados y clasificación

Los ‘Leones de la Teranga’, vigentes campeones de la Copa África, buscan sorprender en el Grupo A de esta singular Copa del Mundo

Senegal es una de las selecciones nacionales que más ha crecido en los últimos años. Y es que los ‘Leones de la Teranga’ disfrutan de una generación de oro, dirigida a las mil maravillas por todo un icono nacional como es Aliou Cissé. Un combinado, en ese sentido, que buscará citarse con la gloria en el Mundial de Qatar 2022.

Y es que la selección del país africano vive un momento de lo más dulce. Este año, se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones por primera vez en su historia, tras imponerse a Egipto en penaltis en la gran final. Un título que fue la redención perfecta a lo que les había sucedido tres años antes, cuando perdieron la final ante Argelia por 1-0.

Citarse con el pasado

Liderado por Sadio Mané, la gran estrella de la selección (que llega a la cita tocado, eso sí), Senegal jugará en Qatar su segunda Copa del Mundo consecutiva. En Rusia 2018, por cierto, no pasó de primera ronda (aunque se quedó muy cerca, eso sí). Ahora, buscarán reivindicarse para seguir gozando de un momento de forma excelente.

Algo que intentarán, en ese sentido, gracias al grandísimo talento de sus futbolistas, que componen un once que se recita casi de memoria. Mané es solo la punta de lanza de un combinado con mucho potencial ofensivo, con jugadores como Boulaye Dia, ex del Villarreal y hoy en la Salernitana, el eléctrico Ismaila Sarr, el hispano-senegalés Keita Baldé, el ‘killer’ Famara Diedhouo o el joven mediocentro ‘box-to-box’ Pape Matar Sarr, una de las promesas incipientes del fútbol mundial. En defensa, por su parte, Senegal cuenta asimismo con talentos de mucho nivel, como los ‘stoppers’ Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Mamadou Loum y Cheikhou Kouyaté; los centrales Kalidou Koulibaly y Abdou Diallo; o el guardameta Edouard Mendy, guardián del Chelsea. Tiene muy difícil llegar, eso sí, el lateral del Bayern de Múnich Bouna Sarr, fijo con la selección, pero que está lesionado.

En Qatar, Senegal buscará, como poco, emular a aquella generación que se coló por primera vez en un Mundial en 2002, el de Corea y Japón. Allí, Senegal sorprendió a todo el planeta gracias al talento de jugadores que luego tuvieron éxito en Europa, como Khalilou Fadiga, el ‘killer’ El-Hadji Diouf, el mediocentro Pape Bouba Diop, tristemente fallecido hace dos años tras una larga enfermedad, o el propio Aliou Cissé, hoy seleccionador. Ellos hicieron vibrar a los Mané, Koulibaly, Gueye, Kouyaté y compañía, que por entonces eran unos críos. Ahora, esta nueva hornada de ‘Leones de la Teranga’ busca devolverles ese gran servicio.

Así es el Grupo A del Mundial de Qatar 2022

Cómo llega

Senegal consiguió con mucho sudor el pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Primero, en fase de grupos, quedó encuadrada con Togo, Namibia y Congo. Pasó como primera, con 16 puntos de 18: los que consiguió gracias a cinco victorias y un empate, que cedió ante Togo. Tras ello, pasó a la fase final, en la que se las vio con Egipto a doble partido. Y solo mes y medio después, curiosamente, de que Mané y los suyos privasen de ganar la Copa África al combinado egipcio, en el que es la gran estrella Momo Salah, excompañero de Mané en la delantera del Liverpool y gran amigo personal del ariete.

En la ida de la final, Egipto ganó por 1-0, merced a un gol en propia meta de Saliou Ciss. Pero en la vuelta, Boulaye Dia igualó las tornas al poco de empezar y no hubo más goles, ni en el tiempo reglamentario ni tampoco en la prórroga. Por tanto, Senegal y Egipto se vieron abocadas, de nuevo y como en la Copa África, a la lotería de los penaltis. Y allí, los ‘Leones de la Teranga’ volvieron a vencer, con Mané anotando el lanzamiento decisivo y, con ello, clasificando a su país para Qatar 2022.

Partidos, rivales, resultados y clasificación

La selección de Senegal ha ‘caído’ en el Grupo A, junto a Países Bajos, Ecuador y Qatar. Debutará ante la ‘Oranje’ el 21 de noviembre, a las 17:00 hora española. Después, se medirá el 25, a las 14:00, a Qatar, la selección anfitriona. Y el 29, por su parte, se las verá con Ecuador a las 16:00 de la tarde, en un duelo que podría ser decisivo por el acceso a la fase de eliminatorias.

Convocatoria

Senegal ha ofrecido su convocatoria de 27 jugadores para la Copa del Mundo. En ella, hay dos grandes dudas: las de Bouma Sarr y Sadio Mané, compañeros en el Bayern y que están lesionados. Eso sí, Aliou Cissé les ha llamado a ambos.

Porteros: Edouard Mendy, Seny Dieng y Alfred Gomis

Defensas: Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Abdou Diallo, Pape Abou Cisse, Abdoulaye Seck, Ibrahima Mbaye y Fode Ballo Touré.

Centrocampistas:

heikhou Kouyate, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Mamadou Loum, Joseph Lopy y Moustapha Name.

Delanteros: Sadio Mané, Boulaye Dia, Famara Diedhou, Ismaila Sarr, Keita Balde, Bamba Dieng, Habib Diallo y Mame Baba Thiam

Once tipo

Once tipo (1-4-3-3): Edouard Mendy; Bouna Sarr/Mbaye, Koulibaly, Diallo, Saliou Ciss; Kouyaté/Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Gueye; Ismaila Sarr, Dia y Mané

Jugadores a seguir

Estrella

Sadio Mané

Sadio Mané es, indiscutiblemente, el gran faro que lidera a la selección de Senegal. Héroe de la consecución de la primera Copa África de Naciones en la historia del país y de la clasificación de los ‘Leones de la Teranga’ para el Mundial de Qatar, el atacante del Bayern de Múnich es un icono nacional. Y no solo por su faceta futbolística, sino también por su humildad, su vocación de servicio público y lo mucho que se implica siempre en las causas sociales relativas a su país.

A sus 30 años, Mané tendrá la gran responsabilidad de liderar a su combinado en la Copa del Mundo. Lo hará desde el extremo izquierdo, la misma posición que le ha consagrado como uno de los mejores futbolistas del planeta en la última década, merced a su rendimiento en el fútbol europeo. Y, sobre todo, en Liverpool y Southampton, donde se consolidó como crack mundial. Ahora, intentará hacer historia con su país... si no lo impide esa lesión de última hora en su rodilla derecha.

Joven promesa

Pape Matar Sarr

Tiene solo 20 años, pero Pape Matar Sarr es uno de los grandes talentos del fútbol mundial. Así lo supo ver el Tottenham en el verano de 2021, cuando se anticipó a media Europa y le fichó, para dejarle cedido en el Metz, el club que le dio la oportunidad de llegar al Viejo Continente y en el que disputó casi 60 partidos en la Ligue 1 de Francia en apenas dos años, después de debutar con la mayoría de edad recién cumplida. Un máster ‘exprés’, en toda regla.

Getty

En los últimos tiempos, asimismo, también ha ido ganando protagonismo con Senegal. No tiene pinta de que vaya a ser uno de los titulares indiscutibles de Aliou Cissé en Qatar, pero sí que podría aportarle a su selección algo diferente. Porque, con los Idrissa Gueye, Nampalys Mendy o Cheikhou Kouyaté sosteniendo al equipo desde la medular, Sarr juega mucho más liberado y puede dar rienda suelta a sus fabulosas condiciones. Es un portento físico, de 1,85 de altura, veloz, con regate, calidad y buen disparo lejano. Un mediocentro ‘box-to-box’, de los que se suman al ataque con brillantez y que, a buen seguro, podría dar mucho que hablar en la Copa del Mundo. Y eso que no está jugando nada en el Tottenham, club al que volvió este verano.

Entrenador y cuerpo técnico

Aliou Cissé

Senegal tiene en su banquillo a todo un icono nacional como es Aliou Cissé. El que fuera capitán de los ‘Leones de la Teranga’ en el Mundial de 2002, en el que Senegal se plantó en los cuartos de final en el que fue su debut en una cita de ese calibre, es hoy el director de orquesta de la selección nacional, que llega a Qatar cargada de ilusión.

A sus 46 años, Cissé es uno de los seleccionadores más joven en este Mundial. Ya fue el pionero, en ese sentido, en el de Rusia 2018, al que también clasificó a su combinado. Lleva en el cargo desde marzo de 2015 y siente a su país en lo más profundo de su corazón. Y se da la circunstancia, además, de que ha sido parte importante en las tres Copas del Mundo que ha jugado Senegal en toda su historia: 2002, 2018 y 2022. Y también, en su primera y única Copa África, conseguida a principios de este año. Por algo será.

