Senegal arrastra a Francia y a Mbappé a cifras negativas impactantes

La campeona Francia igualó 0-0 con Senegal en la primera parte del Mundial 2026.

Los campeones cerraron los primeros 45 minutos, en el estadio MetLife, con un 0-0 y sin mostrar su habitual garra ofensiva, pese a contar con estrellas como Kylian Mbappé.

Según Opta, la selección francesa solo realizó un disparo a puerta en la primera parte, su peor registro en la fase de grupos de un Mundial desde 1966.

Ese intento no fue entre los tres palos, mientras que Senegal remató cinco veces, una de ellas entre los postes, según «Squawka».

Mbappé solo tocó el balón 14 veces en la primera parte, menos que cualquier otro jugador.

Según Stats Foot, solo ha abierto el marcador en la primera parte en dos de sus siete partidos inaugurales desde 2000.

El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo 9, que completan Irak y Noruega, quienes jugarán en la madrugada del miércoles.