Mientras la mitad del primer equipo del Barcelona se prepara para la temporada en Inglaterra (con la ausencia de los jugadores del Mundial) y el técnico Hans Flick evalúa a los jugadores de la academia juvenil, Deco, el director deportivo, trabaja a destajo para dar los últimos retoques a la plantilla blaugrana lo antes posible.

La competición arranca en menos de un mes y el mercado de fichajes no cierra hasta el próximo 31 de agosto, por lo que todavía hay tiempo de sobra, pero esta semana es decisiva para que el director deportivo cierre las operaciones pendientes, tanto de salidas como de llegadas.

Según el diario "Mundo Deportivo", Deco, cuya presencia en el campo de entrenamiento está prevista para hoy miércoles, trabaja con calma y firmeza para resolver los problemas pendientes.

Además de la posición de delantero, y con la salida de Robert Lewandowski y la incertidumbre sobre el futuro del contrato de Ferran Torres, la situación de varios jugadores que cuentan con ofertas para incorporarlos influye en la posibilidad de cerrar más operaciones antes del 31 de agosto.

Cinco jugadores en particular corren riesgo de salir: Alejandro Baldé, Ronald Araújo, Marc Casadó, Marc-André ter Stegen y Roony Bardghji.

La operación de cesión del guardameta alemán al Ajax estaba a punto de completarse desde hace días, y es evidente que influirá en la contratación de un nuevo portero (una opción sobre la mesa desde hace meses) o en la promoción de manera permanente de alguno de los porteros jóvenes a los que Flick dirige en el campo de entrenamiento.

En esa misma línea, Marc Casadó comprendió la temporada pasada que había perdido posiciones en el orden de los jugadores del centro del campo de Flick, y que un traspaso podría ir en su beneficio. Con clubes interesados, su situación podría resolverse durante la pretemporada preparatoria de la nueva campaña o justo después, cuando el técnico alemán empiece a reducir su amplia plantilla en Inglaterra.

Baldé se encuentra en una situación similar, ya que su situación se ve afectada por el regreso de Cancelo, esta vez como una operación definitiva, que se completará tras la pretemporada preparatoria de la temporada.

Flick cuenta además con Gerard Martín como una opción polivalente (central o lateral) por delante de Baldé, y dispone también de Jofre. Flick podría zanjar este asunto a su regreso de Inglaterra.

La situación de Araújo es la más complicada, pues está ligado por contrato hasta 2031 y siempre ha expresado su deseo de cumplirlo. Estuvo cerca de un traspaso en el pasado, pero actualmente se niega a marcharse.

En cuanto a la salida de Roony Bardghji, es algo claro y aceptado por todas las partes, especialmente tras el fichaje de Karim Adeyemi, y queda por resolver la incógnita de si la salida será en calidad de cesión o un traspaso definitivo con opción de recompra.

En cuanto a las operaciones que el Barcelona necesita, el delantero es una prioridad, mientras que la contratación del central depende de otros factores, como la salida de Araújo o de si Flick decide dar a Álvaro Cortés la misma oportunidad que le dio a Gerard Martín.



