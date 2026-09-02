«¡Seguro que no será suficiente!» Un exjugador del Bayern duda de los planes con Jonas Urbig

Cuando el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, dé a conocer su primera convocatoria el 17 de septiembre, es probable que la atención se centre con especial expectación en la portería. ¿Quién será el nuevo número 1 en la era posterior a Julian Nagelsmann y Manuel Neuer?

Thomas Helmer, campeón de Europa en 1996 y exjugador del Bayern, tiene un claro favorito. "Si se mira ahora mismo: Nübel, que está jugando de manera sensacional en Estambul y, sencillamente, tiene ritmo de competición, es sin duda un candidato", reafirmó en Sport1.

Alexander Nübel atraviesa un gran momento desde su llegada del FC Bayern al Besiktas y ha dejado su portería a cero en seis de sus nueve primeros partidos oficiales. Aun así, también para Helmer sigue siendo una "gran pregunta" quién será el sucesor definitivo de Neuer.

El guardameta había recuperado su puesto de titular a Oliver Baumann para su breve regreso de cara al Mundial 2026, pero ahora ya se ha retirado definitivamente. Por eso, no son pocos los expertos que también apuestan por Jonas Urbig, su sucesor designado en el Bayern, que ya estuvo en el Mundial como portero de entrenamiento junto a Neuer, Baumann y Nübel, aunque no formó parte de la convocatoria oficial.

Un escenario que, sin embargo, Helmer ve con escepticismo. "La cuestión es cuánto tiempo de juego va a tener realmente con Vincent Kompany", se preguntó. "Ahora mismo, solo un partido de Copa contra Osnabrück, y no lo digo de forma despectiva, seguro que no va a bastar".

¿Ter Stegen, de vuelta a la selección alemana?

Aunque en Múnich se subrayó que Urbig debía tener sus minutos por detrás del portero titular Neuer, Helmer considera que eso es insuficiente para aspirar al puesto de nuevo número 1 de la selección alemana. "En la posición de portero necesitas a alguien que juegue de forma permanente", afirmó.

Ese perfil lo cumpliría Marc-André ter Stegen, que tras su lesión de larga duración en la pasada temporada y después de su llegada a Ámsterdam se ha consolidado como titular en el Ajax. "Fue una conversación realmente muy buena. Personalmente, creo que ahora simplemente tengo que intentar mantenerme sano. Creo que eso es lo más importante", dijo en RTL y Sky sobre un primer intercambio con Klopp.