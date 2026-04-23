Según De Telegraaf, el Ajax usará este estadio si avanza a las eliminatorias europeas

Si al final de esta temporada el Ajax debe jugar los play-offs para clasificarse a competiciones europeas, disputará sus partidos “en casa” en Volendam, según informa De Telegraaf citando fuentes de la KNVB.

Si el Ajax no acaba entre los cuatro primeros de la VriendenLoterij Eredivisie, deberá disputar esos play-offs para lograr el pase a las competiciones europeas. La duda era dónde jugarían los partidos como local.

Del 16 de mayo a principios de junio el Johan Cruijff ArenA acogerá diez conciertos de Harry Styles, por lo que Ajax debe buscar otra sede. Las eliminatorias para el fútbol europeo se jugarán el jueves 21 y el domingo 24 de mayo.

Por ello, el club debía buscar una alternativa y, la semana pasada, se barajaron dos opciones: el Asito Stadion de Heracles Almelo y el Kras Stadion de FC Volendam.

Finalmente, se ha confirmado que Volendam será el anfitrión del Ajax. Cabe señalar que el propio Volendam podría disputar las eliminatorias de la Keuken Kampioen en esas mismas fechas.

Si Volendam acaba decimosexto y juega la eliminatoria de la Keuken Kampioen Play-offs el sábado 23 de mayo, ambos equipos disputarían su partido en el mismo estadio con solo un día de diferencia.

De todas formas, el Ajax aún puede evitar esos play-offs: solo le separan dos puntos del cuarto puesto, que da acceso directo a la fase previa de la Europa League.