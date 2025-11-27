Seattle Seahawks vs Minnesota Vikings: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Seattle Seahawks buscan acumular victorias consecutivas al recibir a los Minnesota Vikings en Lumen Field en un enfrentamiento crucial de la Semana 13.

Seattle dejó atrás su tropiezo en la Semana 11 contra los Rams y regresó con una contundente victoria 30-24 sobre Tennessee, recordando a todos que este equipo todavía tiene mucha fuerza.

Por otro lado, Minnesota está cayendo rápidamente, con tres derrotas consecutivas y solo 1-5 en sus últimos seis partidos, los Vikings se aferran a la esperanza de postemporada con las uñas.

Hora de inicio Seattle Seahawks vs Minnesota Vikings

Los Seahawks y los Vikings juegan el domingo, 30 de noviembre, en el Lumen Field en Seattle, WA en un partido del calendario de la Semana 13 de la NFL. El inicio está programado para las 4:05 pm ET o 1:05 pm PT.

Noticias del equipo Seattle Seahawks

Mientras tanto, Seattle no parece un equipo que intenta encontrarse a sí mismo, están en racha. Los Seahawks cuentan con una de las unidades más explosivas en el fútbol, anotando 29.5 puntos por partido, lo que les coloca como el tercer mejor en la NFL, mientras que su defensa permite solo 19.7 puntos por juego, una cifra del top diez. Y en el corazón del espectáculo está el mejor receptor abierto del fútbol en este momento: Jaxon Smith-Njigba, quien ha estado deslumbrando a las defensas con 80 recepciones para 1,313 yardas y siete touchdowns, un monstruo de 23 años jugando como un All-Pro del primer equipo.

Sam Darnold ha estado manejando la posición de mariscal de campo con 2,785 yardas por pase, un porcentaje de pases completos del 69.5% y 19 touchdowns, mientras que Kenneth Walker III continúa acumulando yardas en el juego terrestre con 677. Defensivamente, Ernest Jones lidera con 71 tacleadas, y el dúo de pass-rush de Byron Murphy y Leonard Williams, ambos con seis capturas, está causando pesadillas a las líneas ofensivas.

Getty Images

Noticias del equipo Minnesota Vikings

La decisión de los Vikings de lanzar a JJ McCarthy al ruedo esta temporada ha envejecido como la leche, el novato simplemente no estaba listo para las profundidades de la NFL, y cualquiera con sentido común sobre fútbol americano podría haberlo prevenido. Ahora está atrapado en el protocolo de conmociones cerebrales y casi seguro quedará fuera para el domingo, abriendo la puerta para que el novato de 24 años Max Brosmer tome potencialmente las riendas. Y está heredando una ofensiva que ha estado estancada en neutral toda la temporada.

Minnesota posee el 28º ataque aéreo de la liga con solo 180.2 yardas por juego, incluso con la superestrella Justin Jefferson en el campo, mientras que el juego terrestre no es mucho mejor, ocupando el puesto 24 en la liga. En pocas palabras, esta ofensiva ha sido un desastre de principio a fin.

Carson Wentz lidera el equipo con 1,216 yardas por pase y seis touchdowns, Jordan Mason encabeza el juego terrestre con 531 yardas por carrera, y Jefferson ha hecho todo lo humanamente posible con 60 recepciones para 795 yardas y dos touchdowns. Defensivamente, Blake Cashman ancla la unidad con 74 tacleadas, Jalen Redmond lidera la tabla de capturas con cuatro, y Josh Metellus junto a Isaiah Rodgers tienen cada uno una intercepción a su nombre.

McCarthy continúa en el protocolo de conmociones cerebrales, pero se espera que practique de manera limitada el miércoles. Max Brosmer parece probable que comience el domingo en Seattle.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Seahawks vs Vikings en los EE. UU.

El juego Seahawks vs Vikings en la Semana 13 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fans también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se darán a conocer pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Seahawks vs Vikings en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE.UU. que buscan conectarse a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Seahawks vs Vikings

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Revisa el enlace a continuación para ver el desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy Seahawks vs Vikings

Sam Darnold reescribió su trayectoria profesional en Minnesota la temporada pasada, 35 touchdowns, más de 4,300 yardas aéreas y un impresionante récord de 14-3 lo hicieron parecer la respuesta tan esperada bajo el centro. Luego, en una decisión que aún levanta cejas, los Vikings lo dejaron en el mercado y los Seahawks no perdieron tiempo en ficharlo. Darnold no está igualando la avalancha de touchdowns del año pasado, pero con 2,785 yardas de pase en 11 juegos, todavía está en camino hacia una campaña de 4,300 yardas en toda la temporada.

Después de un colapso frente a los Rams que incluyó cuatro intercepciones y ningún touchdown, respondió como un profesional experimentado, con dos touchdowns y sin pérdidas de balón en Tennessee. Con su antiguo equipo ahora en el lado opuesto del campo, se espera que las emociones y la adrenalina estén al máximo.

En el backfield, Kenneth Walker lució nuevamente como el caballo de batalla de Seattle, 11 acarreos para 71 yardas y, como de costumbre, una visita a la zona de anotación. Incluso cuando no logra el intento de gol en la línea de gol, encuentra otra forma de capitalizar, esta vez atrapando tres pases mientras superaba a Zach Charbonnet 14-6. Eso es un cambio masivo solo una semana después de que Mike Macdonald dijera públicamente que Walker merecía más trabajo, y el uso lo respaldó, con un porcentaje máximo de 64% de participación en jugadas de la temporada. Walker ha tenido más de 13 oportunidades en cinco salidas consecutivas, mientras que las seis jugadas de Charbonnet marcaron un mínimo de la temporada. Es especialmente curioso considerando que George Holani salió temprano, pero el mensaje es claro: este es el backfield de Walker.

Por otro lado, Aaron Jones Sr. sigue tambaleándose en Minnesota. El veterano ha sido contenido por debajo de 50 yardas por tierra en cinco de sus últimos siete encuentros, convirtiéndolo en una jugada de fantasía de alto riesgo de cara a la Semana 13 contra una defensa de los Seahawks que no es nada generosa con los corredores.

El juego de pase de los Vikings no ha sido mucho mejor. Jaxon Smith-Njigba enfrenta un desafío complicado, Minnesota ha permitido la novena menor cantidad de puntos de fantasía a receptores desde la Semana 8, sin embargo, la situación del mariscal de campo de Seattle es estable y la de los Vikings no lo es. Hay un guion muy real donde los Seahawks juegan desde adelante, se apoyan en el juego terrestre y eligen sus momentos para pasar. Pero cuando lanzan, JSN parece ser el indicado. Los administradores de fantasía deberían seguir aprovechando ese impulso.

Mientras tanto, Justin Jefferson sigue sorprendentemente apagado en esta ofensiva de los Vikings, registrando menos de 60 yardas por recepción en tres de sus últimos cuatro juegos. Para alguien con su pedigrí de superestrella, eso es una fría racha sorprendente, y con Seattle en el horizonte, entra a la Semana 13 lejos de ser una apuesta segura en fantasía.

Predicciones del Partido Seahawks vs Vikings

A pesar de las actuaciones respetables de Minnesota fuera de casa este año, este partido parece jugar directamente en el terreno de Seattle. Los Seahawks presumen de una de las unidades de presión al pasador más feroces en la NFL, y lo más aterrador es que no necesitan enviar cuerpos extra para colapsar el bolsillo, pueden hacerlo solo con su línea frontal. Puede sonar duro, pero J.J. McCarthy es precisamente el tipo de mariscal de campo contra el cual el entrenador en jefe de Seattle, Mike Macdonald, sueña con desatar su defensa.

Claro, Brian Flores puede aumentar sus blitzes característicos en el A-gap para tratar de desconcertar a Sam Darnold y forzar devoluciones de balón por venganza contra su antiguo equipo, pero la verdad es esta: la defensa de los Seahawks podría no necesitar fuegos artificiales ofensivos para ganar este encuentro. Si el frente siete de Seattle sigue jugando como una máquina destructora, los Vikings podrían encontrarse enfrentando otro largo domingo en la Semana 13.

Probabilidades de Apuestas Seahawks vs Vikings

Diferencia de puntos

Vikings +10.5 (-115)

Seahawks -10.5 (-105)

Línea de dinero

Vikings: +425

Seahawks: -575

Total

41.5 (Más de -105/Menos de -115)