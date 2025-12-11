Seattle Seahawks vs Indianapolis Colts: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

El desliz de los Indianapolis Colts continuó aumentando con una derrota de 36-19 en Jacksonville el domingo, y el golpe fue aún más fuerte cuando Daniel Jones cayó con una lesión que puso fin a su temporada, un revés que hundió tanto sus esperanzas de playoffs como cualquier sueño persistente de Super Bowl.

Indianapolis ha perdido ahora tres seguidos y cuatro de los últimos cinco, mientras que los Seattle Seahawks han encendido el fuego en silencio, armando una racha de tres victorias consecutivas desde que tropezaron en la carretera contra los Rams.

La pregunta ahora es: ¿puede Seattle, montado en todo el impulso, justificar su estatus como grandes favoritos en casa?

Hora de inicio de Seattle Seahawks vs Indianapolis Colts

Los Indianapolis Colts y Seattle Seahawks juegan el domingo, 14 de diciembre, en el Lumen Field en un partido del calendario de la Semana 15 de la NFL. El inicio está programado para las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo Seattle Seahawks

En el extremo opuesto del espectro, los Seattle Seahawks han estado volando. Arrasaron con los Atlanta Falcons 37-9, con Sam Darnold lanzando para 249 yardas y tres touchdowns. Jaxon Smith-Njigba fue su arma principal, atrapando dos anotaciones.

Seattle también mostró su fuerza en su última salida en casa, un dominante triunfo por 26-0 sobre los Minnesota Vikings. La defensa fue implacable, acumulando cuatro intercepciones mientras Zach Charbonnet sumaba un touchdown y 52 yardas por tierra para mantener la ofensiva en marcha.

Defensivamente, los Seahawks han sido una de las unidades más disruptivas de la liga — ocupando el sexto lugar en capturas y el séptimo en intercepciones forzadas. Incluso con las lesiones afectando su profundidad, se encaminan hacia su próximo enfrentamiento con confianza en una defensa que ha llevado mucho peso esta temporada.

Noticias del equipo Indianapolis Colts

Los Indianapolis Colts han atravesado una mala racha, y su último revés, una derrota de 36-19 a manos de los Jacksonville Jaguars, solo aumentó la frustración. Jonathan Taylor fue uno de los pocos puntos brillantes, con 74 yardas por tierra y un touchdown.

Esa derrota siguió a una ajustada caída de 20-16 contra los Houston Texans, donde Daniel Jones tuvo una actuación respetable con 201 yardas aéreas y un par de touchdowns. Alec Pierce también mostró su capacidad de hacer jugadas, capturando 78 yardas y un touchdown.

Las lesiones han sido la constante para Indy, y el mayor golpe vino cuando su mariscal de campo titular Daniel Jones fue descartado para la temporada con una rotura de Aquiles. Eso ha puesto más responsabilidad sobre Riley Leonard, quien ahora también es dudoso debido a un problema de rodilla, exactamente el tipo de caos en el roster que los Colts no necesitaban.

Mira y transmite en vivo Seahawks vs Colts en los EE. UU.

El juego de Seahawks vs Colts en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Seahawks vs Colts en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan estar conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Seahawks vs Colts

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con acceso desde $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Seahawks vs Colts Fantasy Football

La mala racha de Sam Darnold persistió durante un lento primer tiempo 6-6, pero cambió la historia después del descanso, lanzando tres pases de touchdown, dos a Jaxon Smith-Njigba y otro a Cooper Kupp. Con ese impulso final, se perfila como una opción confiable de fantasía de cara a un enfrentamiento en casa con Indianápolis.

En el backfield de Seattle, la brecha de uso continúa inclinándose hacia Kenneth Walker III, quien tiene una ventaja de 42-29 en toques durante las últimas tres semanas. Walker ha registrado al menos 13 oportunidades en siete presentaciones consecutivas, mientras que Zach Charbonnet ha superado cuatro solo una vez. Si DeForest Buckner sigue fuera para los Colts, Walker podría estar encaminado hacia una de esas "semanas pico" en un juego donde se espera que Seattle controle el ritmo.

Después de su único mal juego de la temporada, Jaxon Smith-Njigba regresó en plena forma, incendiando a los Falcons con 91 yardas y dos anotaciones en siete recepciones. Sigue siendo el líder de la NFL en yardas recibidas, por un amplio margen, y se enfrenta a una defensa de los Colts que ha sido generosa con los receptores contrarios. Con Indianápolis posiblemente recurriendo al veterano de 44 años Philip Rivers, la defensa de los Seahawks debería dominar temprano, posiblemente incitando a Pete Carroll a consumir el tiempo. Pero si Seattle decide pasar, esos objetivos están destinados a Smith-Njigba. Los Colts han concedido la décima mayor cantidad de puntos de fantasía a receptores en las últimas cinco semanas, y sin Sauce Gardner, no tienen una verdadera respuesta para JSN.

Para Indianápolis, Riley Leonard parece encaminado a comenzar en la Semana 15 después de practicar completamente el miércoles. Aun así, las expectativas son moderadas. Su movilidad y tenacidad están bien documentadas, pero con una lesión de rodilla persistente y la defensa de Seattle al acecho, se le ve estrictamente como una opción secundaria en ligas profundas o superflex. Cada jugador clave de los Colts, incluido Jonathan Taylor, ve una reducción en su valoración.

Seattle ha permitido la quinta menor cantidad de puntos de fantasía a corredores contrarios en las últimas cinco semanas, y su demolición del mariscal de campo novato Max Brosmer (126 yardas, cuatro intercepciones) es difícil de ignorar. Leonard es un mejor prospecto que Brosmer, pero el enfrentamiento sigue siendo brutal. Aun así, Taylor ha llevado a los mánagers de fantasía hasta aquí, y simplemente no puedes dejarlo en el banco sin importar el enfrentamiento.

Michael Pittman Jr. fue una máquina PPR en la Semana 14, acumulando más recepciones que en sus tres juegos previos combinados. Su temporada en general ha sido fuerte, aunque marcada por ocasionales períodos sin producción — y con Daniel Jones ahora fuera por el año, esa montaña rusa podría continuar.

Predicciones del Partido Seahawks vs Colts

Con Daniel Jones fuera de juego por el resto del año, los Indianapolis Colts parecen completamente a la deriva. Seattle, mientras tanto, cuenta con una de las defensas contra la carrera más rígidas de la liga, una unidad entre las tres mejores que puede concentrarse en Jonathan Taylor sin perder el sueño. En el extremo posterior, la secundaria de los Seahawks tiene más que suficiente potencia para ganar sus batallas uno a uno contra los receptores de los Colts.

Después de todo lo que ocurrió en la Semana 14, el programa del próximo domingo se perfila para presentar más de unas pocas líneas de marcador desiguales, y este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para ser uno de ellos.

Cuotas de apuestas Seahawks vs Colts

Diferencia de puntos

Colts +11.5 (-110)

Seahawks -11.5 (-110)

Línea de dinero

Colts: +575

Seahawks: -845

Total

42.5 (Más de -110/Menos de -110)