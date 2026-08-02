¿Se unirá la estrella de Argelia al Leipzig?

El Leipzig aclaró la realidad sobre si mantiene negociaciones en la actualidad para fichar al delantero argelino Mohamed Amoura durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

El periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", afirmó este domingo que los clubes Leipzig y Wolfsburgo negaron la veracidad de los informes que hablaban de la existencia de negociaciones entre ambos por el traspaso de Amoura, subrayando que esas noticias están "completamente alejadas de la realidad".

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Plettenberg añadió, a través de su cuenta en la plataforma "X", que el Leipzig está completamente centrado en cerrar el fichaje de Fisnik Asllani, que representa una prioridad para el club durante el periodo actual.

Amoura tiene 26 años y juega actualmente en las filas del Wolfsburgo, al que se incorporó con un contrato permanente en el verano de 2024, procedente del Union Saint-Gilloise belga.

El jugador argelino ocupa la posición de delantero centro, y también se desenvuelve bien en las bandas gracias a su gran velocidad, y está ligado por contrato al Wolfsburgo hasta el verano de 2029.