El argentino Julián Álvarez volvió a los entrenamientos grupales con el Atlético de Madrid este domingo, tras su ausencia durante los últimos días por un malestar físico, quedando así listo para incorporarse a sus compañeros a solo dos días del cierre del mercado de fichajes.

Según informó el diario español "Marca", el delantero argentino se sumó a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, después de haber estado ausente durante dos días por un malestar físico, para luego realizar dos sesiones en solitario.

La "Araña" no había entrenado con sus compañeros desde el duelo ante el Villarreal en el estadio "Riyadh Air Metropolitano", en unos días difíciles antes de volver a la normalidad.

Álvarez regresó a los entrenamientos el viernes, pero se limitó a trabajar de forma individual.

El Atlético de Madrid no quiere perder más tiempo para empezar a recuperar a su estrella si permanece en las filas del equipo al final del mercado veraniego.

Mateo Alemany, director deportivo del Atlético, ya lo había dejado claro ayer antes del duelo ante el Sevilla, al declarar: "Esperamos que se una pronto al grupo y que esté presente en el próximo partido de LaLiga".

Quedan dos días para el cierre del mercado de fichajes, y será necesario esperar para conocer cómo se resuelve definitivamente la historia de la "Araña".

Julián Álvarez fue uno de los primeros jugadores en llegar a la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, donde el delantero recibió durante los entrenamientos la atención de sus dos compatriotas argentinos, Cristian Romero y Juan Musso; el defensa se preocupó por seguir de cerca a la "Araña" durante toda la sesión de entrenamiento.

El delantero recibió varios elogios del cuerpo técnico durante un partido de entrenamiento ante los jugadores de la academia del club.

Los titulares no participaron en la sesión de entrenamiento dirigida por Diego Simeone tras la victoria sobre el Sevilla, ya que realizaron trabajos en el gimnasio junto a José María Giménez; también estuvo ausente el delantero noruego Alexander Sørloth, que continúa recuperándose de la lesión que lo apartó de los primeros partidos.



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