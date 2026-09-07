Un informe periodístico español señaló este lunes que Julián Álvarez mostró una nueva cara en el entrenamiento del Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid realizó sus entrenamientos en Majadahonda, en la primera sesión desde el partido de Liga contra el Athletic Club de Bilbao.

Todos los jugadores del entrenador Diego Simeone estuvieron disponibles, a excepción del lesionado Sørloth. La sesión de entrenamiento siguió el patrón habitual del Atlético: los titulares que disputaron el partido contra el conjunto vasco realizaron ejercicios de recuperación, mientras que los suplentes y los futbolistas que no jugaron el encuentro llevaron a cabo una sesión de entrenamiento intensa.

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Y según el diario "As", Simeone aprovechó la ocasión para organizar un partido de entrenamiento, en el que se centró en la presión, la recuperación de la posesión y la circulación del balón.

El equipo incluyó a Julián Álvarez y Jonathan David en la línea de ataque, mientras que Koke dirigió el centro del campo.

Y en la línea defensiva estuvieron Domínguez, Coté, Le Normand y Dani Martínez.

La sesión de entrenamiento mostró con claridad que Julián Álvarez es un jugador completamente distinto al que era hace unas pocas semanas. El delantero argentino se permitió moverse, tocar el balón, retroceder para recibirlo y marcó un gol espléndido en una jugada similar a la que ejecutó en San Mamés.

Más tarde, realizó entrenamientos adicionales con uno de los preparadores físicos del Atlético de Madrid. Y mientras el resto de sus compañeros hacían ejercicios de estiramiento, el delantero realizó algo de carrera. El jugador va recuperando progresivamente su plena forma física.

Parece evidente que Julián Álvarez ha empezado a mostrar un comportamiento completamente distinto al que tenía hace semanas. En un tono serio, se escucharon voces que animaban al delantero durante los entrenamientos.

Álvarez atravesó una gran crisis después de insistir en marcharse al Barcelona, pero el Atlético de Madrid se negó rotundamente.