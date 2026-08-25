¿Se retira? El futuro de Riyad Mahrez en el aire

La incertidumbre sigue rodeando el futuro de la estrella argelina Riyad Mahrez, quien afronta los últimos días del mercado de fichajes de verano sin haber alcanzado un acuerdo con ningún club, después de semanas de su sorpresiva salida del Al-Ahli saudí, en una decisión que supuso un gran golpe para el jugador y para la afición del "Raqi".

Según lo publicado por el diario saudí Arriyadiyah, Mahrez no ha definido aún su próximo destino, pese a que su nombre ha estado vinculado a varios clubes de Europa y del mundo árabe, mientras aumentan los interrogantes sobre su futuro, e incluso han surgido especulaciones acerca de la posibilidad de que se retire del fútbol, ante su continuidad sin club.

El Al-Ahli había puesto fin a su relación contractual con Mahrez al término de la temporada pasada, con lo que la trayectoria del jugador con el club llegó a su fin tras tres temporadas.

Informes periodísticos saudíes apuntan a que la decisión se enmarcó en un plan de reconstrucción deportiva del equipo, una decisión que se tomó pese al deseo del jugador de continuar en el conjunto.

Durante su etapa con el Al-Ahli, Mahrez disputó 122 partidos, en los que marcó 37 goles y dio 50 asistencias, y contribuyó a la conquista de los títulos de la Liga de Campeones de Asia de élite en 2025 y 2026, además de la Supercopa de Arabia Saudí 2025.

Según lo recogido por Arriyadiyah, informes periodísticos vincularon el nombre del exjugador de la selección de Argelia con un traspaso a la liga italiana, señalando el interés del Roma y del Milan, aunque ninguna negociación ha llegado hasta ahora a una fase decisiva, con el cierre del mercado de fichajes en Italia cada vez más próximo.

El nombre de Mahrez también se relacionó con un traspaso al Wydad marroquí, si bien el jugador desmintió el asunto de forma indirecta a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", tras publicar un emoji que apuntaba a la falsedad de las informaciones difundidas sobre su fichaje por el club marroquí.

Arriyadiyah aclaró que el Al-Jazira emiratí presentó una oferta para fichar a Mahrez, pero el fracaso del equipo en la clasificación para la Liga de Campeones de Asia de élite, tras su derrota ante el Al-Ittihad, provocó que la operación se estancara, con lo que el jugador decidió esperar y no definir su futuro en aquel momento.

Informes periodísticos argelinos también manejaron la posibilidad de un traspaso de Mahrez al Abha, recién ascendido a la Roshn Saudi League, pero hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial por parte del jugador ni del club sobre estas informaciones.

Y pese a que no existe ningún indicio oficial sobre la intención de Riyad Mahrez de retirarse del fútbol, su continuidad sin club, con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, ha abierto la puerta a numerosas especulaciones sobre su futuro.

Su retirada del fútbol internacional tras su participación con la selección de Argelia en el Mundial 2026 acrecienta estos interrogantes, sobre todo porque el jugador, de 35 años, no ha definido aún su próximo destino, con lo que el escenario de continuar su trayectoria con un nuevo club sigue siendo el más probable, a la espera de lo que deparen los últimos días del periodo de fichajes.

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