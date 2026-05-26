Se presenta el nuevo balón oficial de la Premier League 2026-27 de PUMA

A pocos meses del inicio de la Premier League 2026-27, PUMA presenta el balón oficial que rodará desde el 22 de agosto de 2026.

Bautizado como STELLAR NITRO ULTIMATE, la marca lo define como el balón más avanzado que ha diseñado para la liga de fútbol más vista del mundo.

Su núcleo NITROFOAM, una espuma con infusión de nitrógeno, devuelve más energía en el impacto, así que toques, pases y disparos salen con mayor velocidad y respuesta.

PUMA

Ya es el balón oficial de La Liga y la Serie A, y ahora también lo será en la Premier League, convirtiéndolo en el balón de confianza en el centro de tres de las competiciones de fútbol más importantes del mundo.

Su construcción de 4+4 paneles equilibra el flujo de aire y reduce la resistencia para un vuelo más preciso. La superficie exterior, más rugosa y con relieve, corta el aire y mantiene velocidad y estabilidad en cada trayectoria.

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Su diseño combina paneles rosa, verde azulado, azul y morado sobre fondo blanco, visible en el campo y pensado para brillar en los partidos clave.

Debutará en los amistosos de pretemporada 2026-27 y se estrenará oficialmente en el partido inaugural de la Premier League.

El nuevo balón de competición STELLAR NITRO ya está a la venta en la tienda online de PUMA.



