Goal.com
En directo
Robin van PersieImago
Bart DHanis

Traducido por

«Sé de lo que soy capaz. No esperaba que el Feyenoord me cediera»

Feyenoord

Stéphano Carrillo habló con FC Dordrecht Magazine sobre su primer año en los Países Bajos y admitió que no esperaba que el Feyenoord lo cediera.

El Feyenoord lo fichó en febrero de 2025 por 2,5 millones de euros, procedente del Santos mexicano, gracias a Dennis te Kloese.

Sin embargo, el pasado verano el club de Róterdam lo cedió al FC Dordrecht, donde militan otros jugadores cedidos por el Feyenoord.

«No esperaba que me cedieran», explica el delantero. «Tienes que acostumbrarte de nuevo a un estilo de juego y a un entorno diferentes».

«Sé de lo que soy capaz, pero a veces no sale de inmediato. Ahora me siento cada vez más a gusto y la confianza también vuelve», concluye.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ

Esta temporada ha jugado 34 partidos con el equipo de Dirk Kuijt, ha marcado cuatro goles y no ha dado ninguna asistencia.

Anuncios