Varios medios ya han revelado los primeros partidos del australiano Ange Postecoglou como nuevo entrenador del Al-Nassr.

El club lo fichó la semana pasada por dos temporadas, hasta 2028, en sustitución de Jorge Jesus.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», Al-Nassr jugará un amistoso contra Zamalek en la segunda fase de la pretemporada, previa al curso 2026-2027.

La segunda fase del stage arranca mañana, cuando el Al-Nassr viaje a Abha por diez días.

Durante este periodo, el “Al-Alamy” jugará un amistoso contra Damak, el primero bajo la dirección del técnico australiano, y se negocia un segundo encuentro.

Tras la concentración en Abha, el plantel descansará el 23 y 24 de julio antes de viajar a Portugal el 25 para el stage internacional, que concluirá el 5 de agosto.

Posticoglou ya dirigió la primera fase de la pretemporada en la sede del club, «Dar Al-Nasr», en Riad, del domingo al viernes pasados, con un día de descanso este sábado.

El Al-Nassr busca revalidar la Liga Saudí, ganar por primera vez la Liga de Campeones de Asia y competir por la Copa del Rey y la Supercopa.