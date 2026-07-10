¿Se arrepiente tras el rechazo de Francia? Bouadi responde a esta difícil pregunta

Ayub Bouadi, estrella de Marruecos, asegura que no se arrepiente de elegir a los Leones del Atlas sobre Francia, pese a la eliminación del Mundial tras perder 0-2 contra los Galos.

Bouadi, uno de los jugadores más destacados del torneo, optó por Marruecos en mayo pese a haber capitaneado a Francia sub-21.

Pese a la derrota ante Francia, el jugador marroquí reitera que está convencido de su elección.

En declaraciones a ESPN, Bouadi afirmó: «No me arrepiento en absoluto de haber elegido Marruecos. Siempre he dicho que esta decisión sale del corazón, y estoy muy orgulloso de representar a Marruecos, pase lo que pase».

Y añadió: «Lo más importante ahora es que todos nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que rodeamos a la selección, sabemos que, pase lo que pase, siempre daremos todo lo que tenemos por esta camiseta».

Y añadió: «Estamos orgullosos, aunque queríamos hacer feliz al pueblo marroquí. En los próximos torneos sabremos qué mejorar para llegar más lejos».

Y añadió: «Antes del partido sabíamos que nos enfrentaríamos a Francia, un rival muy fuerte. Preveíamos un duelo duro y exigente».

«Lo dimos todo, pero así es el fútbol: no siempre se gana», añadió.

Y concluyó: «Este partido nos ayudará a crecer y a saber qué llevar a los próximos torneos y qué mejorar».