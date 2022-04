Se aproxima un terremoto en el mercado

Por Jorge C. Picón - El próximo mercado de fichajes promete ser uno de los más agitado de los últimos años. Si bien no todos los equipos se han recuperado al 100% de los problemas económicos generados por la pandemia, las cuentas empiezan a volver a su estado original. Además, la circunstancias invitan a pensar que muchos jugadores de primer nivel están preparados para cambiar de aires. Una decena de cracks acaban contrato, entran en último año del mismo o sus respectivos clubes, los más afectados por la pandemia, están dispuestos a escuchar ofertas. Varias personas relacionadas con el mercado futbolístico consultadas por Goal afirman que, si bien todavía no se van a llegar a las cifras pre pandemia, hay buenas sensaciones respecto al gasto en fichajes y se cree que habrá tanto o más movimientos que entonces. Estos son los nombres más importantes entre los delanteros en el mercado.

Kylian Mbappé (PSG)

La joya más codiciada del mercado parece tener un único pretendiente, el Real Madrid. Queda libre y su actual club, el PSG, está haciendo lo imposible para renovarlo: salario astronómico, contrato corto, ser la estrella del proyecto... Sin embargo, Kylian sigue sin firmar. Desde el club blanco hay confianza total en que jugará en el Bernabéu la temporada que viene. Eso sí, no será barato, y es que el Madrid deberá pagarle uno de los mejores salarios del deporte y una prima de fichaje que podría ser de récord.

Erling Haaland (Manchester City)

Quién iba a decir que un delantero noruego, un país sin demasiada tradición futbolística, iba a ocupar las portadas del planeta fútbol. Una cláusula en su contrato que le permite salir por una cantidad cercana a los 75 millones es el origen de esta situación. El todavía jugador del Borussia Dortmund decide junto a sus agentes y su familia cuál será el siguiente paso en su carrera, aunque los caminos parecen coincidir en el Manchester City, que además de utilizar a Guardiola como reclamo es el que más se acerca a las pretensiones económicas que solicita el entorno. El Madrid ya lo ve lejos, aunque todavía no lo descarta. Aún más retrasados están FC Barcelona o PSG, al que les encantaría poder sumarlo a sus filas.

Robert Lewandowski (Bayern Múnich)

De imprevisto, siendo una leyenda del club y del fútbol alemán, el polaco ha decidido, parece que sin vuelta atrás, marcharse del Bayern. Acaba contrato en 2023 y su agente, Pini Zahavi, ya le busca posibles destinos con especial atención a España, donde más le gustaría jugar a su cliente. Empezó una campaña para tratar de que firmase por el Madrid, pero ya no es, como antes, anhelo de los blancos. Ahora el viento lo lleva hacia Barcelona y, aunque el club catalán le encantaría firmarlo, su situación económica lo hace, de momento, imposible. Cualquier movimiento que quiera hacer Joan Laporta dependerá de las salidas previas. Mientras tanto, el Bayern se desespera para renovarlo pero sin pasar por Zahavi, con el que la relación se rompió hace ya mucho tiempo.

Ousmane Dembélé (FC Barcelona)

Otro de los jugadores que acaban contrato y que tiene a grandes clubes detrás. Además, el próximo mercado va a coincidir con su mejor y más regular momento futbolístico desde que llegó al Barcelona. En el club blaugrana mantienen cierta esperanza de que renueve, aunque tenga que ser a la baja, y al francés le seduce el nuevo proyecto que está liderando Xavi Hernández. Sin embargo, llegan cantos de sirena desde París y desde la Premier, donde están dispuestos a ofrecerles un gran salario. Su agente, Moussa Sissoko, se pasa las semanas viajando y reuniéndose con diferentes clubes en busca de grandes ofertas, pero de momento no hay nada cerrado.

Salah (Liverpool)

El egipcio lleva varios mercados dejándose querer y algunos meses dando largas al Liverpool por la renovación. "No puede decir ni que sí ni que no", respondió recientemente sobre la posibilidad de seguir en los reds. Acaba contrato en 2023 y, según informan medios ingleses, se han acercado posturas para que siga allí a pesar de que había rechazado una oferta previa que lo convertiría en el mejor pagado de la Premier. Mientras tanto, el PSG no le pierde la pista. Sería de los pocos equipos en el mundo que podrían alcanzar las pretensiones económicas del egipcio. También gusta en el Barcelona, pero esta si que parece, por salario y montante del fichaje, una operación imposible.

Serge Gnabry (Bayern Múnich)

Otro futbolista que acaba en contrato en 2023 y que, si bien ya tiene una oferta de renovación con el Bayern encima de la mesa, está meditando qué hará en el futuro. Por la cabeza del extremo pasan muchas variables: le gustaría probar otras competiciones y vivir en otros países, pero también se encuentra a gusto y valorado en Múnich. Ha habido interés del Real Madrid, y es que se trata de un jugador que gusta mucho a algunos miembros de la dirección deportiva. Pero no es el único: la Juventus también 'espía' al alemán y el Liverpool lo contempla como posible reemplazo de Salah si este acaba marchándose. El Bayern está dispuesto a renovarlo, pero si el jugador no firma, se sentará a escuchar ofertas para engordar sus cuentas y salir al mercado a por un sustituto de garantías.

Paulo Dybala (Juventus)

La idílica relación que parecían vivir Dybala y la Juve parece, a estas alturas, insalvable. El argentino rechazó la última oferta de renovación y acaba contrato este mismo verano, por lo que ya podría firmar con cualquier club de cara a la temporada que viene. Su condición de agente libre lo convierte en una gran oportunidad de mercado. El Inter de Milán, según "La Gazzetta" y el Arsenal, según "London.football", han sido los primeros en mover ficha y ponerse en contacto con entorno. Sin embargo, el jugador ya le ha dicho a sus agentes que su prioridad es recalar en el fútbol español y, con ese panorama, aparece el Atlético de Madrid, que ya ha estado interesado en la "Joya" en alguna ocasión.

Sadio Mané (Liverpool)

Tras ganar la Copa de África y llevar a Senegal al Mundial de Qatar, Mané se ha convertido a sus 30 años en un reclamo del mercado. Termina contrato en 2023 y el Liverpool, que cuenta con muchos jugadores de ataque en sus filas, deberá dar salida a alguno de ellos. El extremo contempla la posibilidad de marcharse y probar suerte en otro gran proyecto, poniendo prioridad a Real Madrid y Barcelona. Además, tiene el objetivo de convertirse en el mejor jugador africano de la historia y sabe que para conseguirlo ayudaría ganar títulos en otros países. La buena relación que existe entre Mané y el Liverpool haría más sencilla su salida. El PSG, consciente de que puede perder a Mbappé, sigue de cerca al africano como sustituto.

Álvaro Morata (Juventus)

El madrileño juega en la Juve, pero cedido desde el Atlético de Madrid, al que deberá volver en julio. Sin embargo, los italianos se guardan una opción de compra por valor de 35 millones. Allegri, enamorado del juego de Morata, quiere ejercerla, pero la situación económica no es favorable y se está tratando de rebajar el precio. En cualquier caso, los rojiblancos deberán buscarle salida, pues acaba contrato en 2023. Según "Sky Sports", el Arsenal ya ha presentado una oferta de 30 millones. Sería el sustituto de Lacazzette, que se marchará en verano.

Joao Félix (Atlético de Madrid)

El portugués ha terminado de explotar como el gran jugador que es esta temporada. Fue una apuesta expresa del presidente y, si bien el 'Cholo' ha tardado en darle el mando del juego ofensivo, ha acabado claudicando ante su talento natural. Sin embargo, el Atleti tiene ahora un debate, y es que se trata de un futbolista con un gran valor de mercado y por el que sacar una gran cantidad con las que sanear las débiles cuentas del club tras la pandemia. ¿Deshacerse de una joven estrella para no pasar apuros económicos o tratar de mantenerlo para que lidere el proyecto de los próximos años? Candidatos para ficharlo no le faltarán y su agente, Jorge Mendes, es la persona ideal para llevar ofertas millonarias a las oficinas del Metropolitano.

Darwin Núñez (Benfica)

Dos temporadas después de su llegada al Benfica, Darwin Núñez está preparado para dar el salto. El uruguayo ha cambiado de agencia (ha fichado por Jorge Mendes) con la idea de salir al mercado con garantías. Es uno de los delanteros más prolíficos del curso (suma 33 goles) y tiene a varios gigantes siguiéndole la pista. "The Athletic" informaba hace unos días que Manchester United, Chelsea y PSG son los mejor posicionados para hacerse con el ariete. Sin embargo, las 'Aguilas' no pondrán fácil su salida: se gastaron 24 millones en su compra en 2020 y tiene una cláusula de 150. Si bien no se esperan ofertas por esa cantidad, el Benfica espera ingresar, como mínimo, 80, según afirma "O Jogo".

Romelu Lukaku (Chelsea)

Una temporada después de su mediático fichaje por el Chelsea, el belga podría cambiar de aires. En invierno reconoció que su llegada a Londres fue un error e invitó al Inter a tratar de recuperarlo. Sin embargo, ni el entrenador y la dirección deportiva blue se mostraron dispuestos a dejarlo salir. Este verano, después de un curso en el que no ha tenido el impacto esperado (nunca ha llegado a afianzarse en la titularidad), se piensa cambiar de aires. Mientras Tuchel trata de recuperarlo para la causa, sus agentes lo ofrecen con el único objetivo de salir de Londres. La prioridad del delantero sigue siendo regresar al Inter, movimiento que a estas alturas parece imposible.