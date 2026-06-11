Se aclara la postura de Neymar respecto al partido contra Marruecos

A tres días de su debut mundialista contra Marruecos, la selección brasileña vive un momento de gran inquietud.

El equipo de Carlo Ancelotti sigue preparándose en Morristown, Nueva Jersey, sin Neymar.

El delantero se ausentó de nuevo ayer y, aunque se especulaba con su regreso, ahora parece poco probable.

Según Foot Mercato, aún se recupera de una lesión con el Santos y todo indica que se perderá el duelo contra Marruecos.

También es duda para los choques ante Haití y Escocia.

Su ausencia sería un duro golpe para Brasil, aunque aún no está confirmada.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó: «Neymar se sometió a una resonancia magnética este lunes y las pruebas mostraron una buena evolución en su recuperación, dentro de los parámetros esperados».

El comunicado añadía: «Neymar continuará con el proceso de recuperación planificado por el comité médico de la selección brasileña».