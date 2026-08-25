¿Se acerca el momento decisivo? Una oferta histórica espera la señal de Álvarez

El Arsenal se prepara para moverse con fuerza con el fin de fichar al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante la última semana del mercado de fichajes estival, en caso de recibir una señal positiva por parte del jugador o del club español sobre la posibilidad de cerrar la operación.

Fuentes informaron a la cadena ESPN de que Álvarez representa el principal objetivo ofensivo del Arsenal, que aguarda un desenlace en la situación del Atlético de Madrid, después de que el deseo del jugador de marcharse se complicara debido a la firmeza de su club en mantenerlo y a su negativa a venderlo a un rival directo en LaLiga.

El Arsenal se enfrenta a un gran obstáculo, representado por el deseo de Álvarez de fichar por el Barcelona, ya que fuentes en España señalan que el delantero argentino prefiere permanecer en LaLiga en lugar de regresar de nuevo a la Premier League.

El Atlético de Madrid, por su parte, se mantiene firme en su postura de rechazar la venta del jugador al Barcelona, lo que ha abierto la puerta al Arsenal para entrar en la operación como opción alternativa, en vista del deseo del entrenador Mikel Arteta de reforzar la línea ofensiva antes del cierre del mercado de fichajes.

Las estimaciones apuntan a que el Arsenal está dispuesto a superar el récord que pagó por el fichaje de Declan Rice, procedente del West Ham en 2023, cifrado en 105 millones de libras esterlinas, mientras que el Atlético de Madrid podría exigir alrededor de 150 millones de euros para aceptar la salida de Álvarez.

Estos acontecimientos llegan en medio de una creciente tensión entre Álvarez y la afición del Atlético de Madrid, después de que el jugador fuera objeto de fuertes silbidos durante el partido de su equipo frente al Villarreal, que terminó con empate a 2-2, tanto al anunciarse su nombre antes del encuentro como en el momento de su entrada como suplente en el minuto 66.

Tras el final del partido, Álvarez abandonó el terreno de juego en lugar de dirigirse a saludar a la afición junto a sus compañeros, en un incidente que generó aún más polémica en torno a su futuro, antes de que el entrenador Diego Simeone revelara que la dirección del club había tomado la decisión de alejar al jugador de las gradas.

Simeone afirmó que responsables del club le comunicaron que la decisión consistía en que Álvarez no estuviera cerca de las gradas ni de la afición, y añadió que el club decidió apartarlo y aislarlo del resto del equipo y que se dirigiera directamente al vestuario.

La postura del Atlético de Madrid y de Álvarez sigue siendo el factor decisivo a la hora de determinar el futuro de la operación, mientras que el Arsenal observa de cerca los acontecimientos, dispuesto a presentar una oferta descomunal si aparece una señal que permita abrir la puerta a las negociaciones.