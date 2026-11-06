El Atlético de Madrid ya no piensa únicamente en asegurar la portería para la temporada actual, sino que ha comenzado a planificar la etapa posterior al esloveno Jan Oblak, que se acerca a las últimas fases de su trayectoria con el equipo, en medio de movimientos tempranos para descubrir a su posible sucesor. El club español ha puesto la lupa sobre dos jóvenes talentos, uno argentino y otro alemán, en el marco de la búsqueda de un portero que combine el talento con la experiencia futura.

La portería es uno de los puntos fuertes más destacados del Atlético de Madrid en los últimos años, pues desde la llegada de Oblak en el verano de 2014, y antes de él Thibaut Courtois durante sus tres etapas cedido, el equipo se ha acostumbrado a contar con porteros de primer nivel. El esloveno logró ganar el premio Zamora en seis ocasiones, convirtiéndose en el portero que más veces lo ha conquistado en la historia del fútbol español.

Pese al paso de numerosos porteros por el equipo, solo unos pocos lograron competir con Oblak por su puesto, siendo los más destacados Miguel Ángel Moyá y Juan Musso, que afronta su tercera temporada con el club, según informó el diario español "AS".

Pero el Atlético ha empezado a pensar en el futuro, sobre todo porque Oblak tiene 33 años y su contrato finaliza en junio de 2028. Por ello, el cuerpo técnico busca un portero joven capaz de aprender bajo la dirección del esloveno en su primera temporada, antes de convertirse en la opción principal en los años siguientes.

Santiago Beltrán: el talento argentino

Destaca el nombre de Santiago Beltrán, portero de River Plate de 22 años, como uno de los principales candidatos para suceder a Oblak. El guardameta argentino llamó la atención durante el año 2026, después de tener la oportunidad de aparecer con la selección absoluta dirigida por Lionel Scaloni.

Su valor de mercado ronda los 11 millones de euros según el portal Transfermarkt, mientras que su contrato con River Plate se extiende hasta el año 2027 e incluye una cláusula de rescisión por valor de 25 millones de euros. Pese a los intentos del club argentino de renovar su contrato en los últimos meses, aún no se ha llegado a un acuerdo.

Beltrán ha atraído el interés de varios grandes clubes de Europa, entre los que destacan la Juventus, el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, que ha enviado a sus ojeadores para seguirlo de cerca durante las últimas semanas.

El joven portero mide 1,91 metros y se caracteriza por su fuerza física y la rapidez de sus reflejos, además de su habilidad para manejar los balones aéreos y los lanzamientos de penalti, junto a su carácter fuerte y su capacidad para lidiar con la presión.

Estas cualidades han provocado que se le compare con su compatriota Emiliano Martínez, gracias a su fuerte presencia y gran confianza dentro del terreno de juego. Además, poseer la nacionalidad italiana representa una ventaja adicional, ya que no ocuparía una plaza dentro de la lista de jugadores no comunitarios.

Se espera que Beltrán tenga una nueva oportunidad con la selección argentina durante el actual parón internacional, junto a Martínez y Musso, en un paso que refleja el nivel de aprecio del que goza en su país.

Dennis Seimen: la opción alemana

El interés del Atlético de Madrid no se limita a Beltrán, ya que el club también sigue al joven portero alemán Dennis Seimen, de 20 años, que ha dado indicios prometedores durante sus apariciones en la Bundesliga.

Seimen solo ha disputado un partido en la Liga de Campeones esta temporada, y fue precisamente ante el Atlético de Madrid, en el encuentro que terminó con empate 1-1 en Stuttgart.

Tras un inicio de temporada marcado por la lesión, el portero cedido por el Paderborn logró imponerse como opción principal durante las últimas cuatro jornadas de la Bundesliga.

Seimen mide 1,92 metros y su valor de mercado alcanza cerca de 10 millones de euros según el portal Transfermarkt. Además, cuenta con una fuerte constitución física y domina el manejo de los centros, junto a sus rápidos reflejos.

Seimen es uno de los porteros de la selección alemana sub-21, mientras que el Atlético de Madrid continúa siguiendo su evolución de cerca, con vistas a determinar hasta qué punto es capaz de suceder a Oblak en el futuro.

Así, parece que el Atlético ya ha comenzado a dibujar los rasgos de la etapa posterior al portero esloveno, situando a Beltrán y Seimen entre sus cálculos, a la espera de definir el nombre más adecuado para proteger la portería del equipo durante los próximos años.